Внаслідок дій окупантів на захоплених Росією територіях Донецької та Луганської областей фіксується значне порушення гігієнічних та екологічних показників.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України планують моніторити екологічну ситуацію на окупованих територіях за допомогою супутників.

Як повідомляється на сайті відомства, сьогодні відбулась нарада, на якій розглянули питання про створення інструментів моніторингу та аналізу екологічних проблем, які існують на тимчасово окупованих територіях України та прилеглих до них територіях.

Відтак, Мінреінтеграції спільно з партнерами планує використовувати супутникові знімки для розв'язання екологічних задач та моніторингу надзвичайних ситуацій, зокрема, контролю розвитку звалищ та їх рекультивації, збереження ґрунтів від деградації, покращення якості води, а також для моніторингу змін, які відбуваються в інженерно-транспортній інфраструктури (актуалізація картографічної основи, моніторинг розвитку/деградації інфраструктури; моделювання існуючих систем та проєктованих рішень).

У міністерстві нагадали, що внаслідок тривалого неконтрольованого скидання окупаційними адміністраціями неочищених стоків шахт у водосховища Донецької та Луганської областей фіксується значне порушення гігієнічних та екологічних показників.

Зокрема, норми щодо гранично допустимої концентрації у воді нафтопродуктів у Волинцівського питного водосховища, що розташоване у Донецькій області, перевищено у 6 разів, нітратів – у 5,7 раза, сульфатів – у 3,5 раза, а цинку – майже у 4 рази.

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Крім цього, забрудненим також залишається Ісаковське водосховище в Луганській області - наприкінці березня 2020 року клас якості його води понижено з "помірно забруднена" на "забруднена".

"Через такі дії підконтрольних Росії окупаційних режимів створено пряму загрозу для життя і здоров’я сотень тисяч громадян, а також для місцевої екосистеми", - наголосили у Мінреінтеграції.

Також, за даними відомства, існує й загроза радіаційного забруднення, адже ще у 1979 році на території шахти "Юнком" (Донецька область) радянська влада здійснила ядерний вибух потужністю 0,3 кілотонни у тротиловому еквіваленті.

Після вибуху радіоактивну капсулу залишили в сухому стані та відкачували з шахти воду, щоб виключити потрапляння радіації на поверхню і в ґрунтові води.

Однак в останні роки окупаційні адміністрації припинили відкачування і радіоактивна вода вже надходить у горизонти питної води.

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Автор: Антоніна Доломанжи