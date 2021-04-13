Роботи зі скиду води стартують приблизно за два роки.

Японія затвердила план скиду понад одного мільйона тонн радіоактивної води з АЕС Фукусіми в океан.

Про це пише BBC.

Читайте такожКиїв потрапив у 5-ку міст світу за рівнем забруднення повітряЗазначається, що вода буде очищена і розбавлена, щоб рівні радіації були нижчими за встановлені для питної води. Проте деякі місцеві рибні промисловці разом з Китаєм і Південною Кореєю виступили проти. Не мовчать й екологічні організації.

Токіо заявляє, що роботи зі скиду води, яку використовували для охолодження ядерного палива, стартують приблизно за два роки.

Наразі радіоактивна вода оброблюється в рамках складного процесу фільтрації, який видаляє більшу частину радіоактивних елементів, однак не очищує повністю.

Потім відфільтровану воду зберігають у великих резервуарах. Та місця заповняться до 2022 року. Там на сьогодні зберігається близько 1,3 мільйона тонн радіоактивної води – цього достатньо, щоб заповнити близько 500 плавальних басейнів олімпійського значення.

Аварія на японській АЕС: що відомо про трагедію у Фукусімі

Радіаційна аварія у японській префектурі Фукусіма сталася у 2011 році – внаслідок найсильнішого за час спостереження землетрусу в країні.

Під час вибуху була зруйнована зовнішня бетонна стіна будівлі реакторного відділення. З метою охолодження реактору прийнято рішення заповнити його гермооболонки морською водою.

За заявою офіційних осіб Японії, внаслідок вибуху один працівник станції отримав важкі поранення і помер, четверо доставлені в лікарню. Також постраждали два працівники підрядних організацій. Відомо про одного працівника станції, який отримав дозу опромінення 106 мілізіверт, що перевищує нормальну дозу, але нижче передбаченої МАГАТЕ для аварійних ситуацій. Під час вибуху на третьому реакторі 14 березня 11 людей зазнали поранень, зокрема важких.

Влада Японії евакуювала населення із трикілометрової зони навколо Першої фукусімської АЕС. Наступного дня евакуацію було поширено до 10. Ще через день зона евакуації — до двадцяти кілометрів довкола станції.

Японська влада після аварії на 1-му реакторі АЕС оголосила 4 рівень аварії, а згодом (18 березня 2011) — 5 рівень (за оцінкою NISA) Flag of Japan.svg за Міжнародною шкалою ядерних подій. Проте французькі експерти вважають, що аварія досягла 6 рівня.

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Автор: Яна Ставська