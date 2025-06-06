Причому кількість самих конфліктів значно зросте.

Зміна клімату швидко прогресує, і її наслідки "учетверо" збільшать ймовірність воєнних конфліктів через обмежені природні ресурси. Про це в розмові із Financial Times заявив єврокомісар з питань клімату Вопке Хукстра.

"Зміна клімату та її наслідки мають кришталево чіткий прямий та непрямий вплив на геополітику, на безпеку та захист", – сказав Хукстра.

Він зауважив, що боротьба за обмежені ресурси завжди лежала в основі військових конфліктів. Але тепер, враховуючи драматичні наслідки зміни клімату, цей ефект буде помножено у "чотири рази", сказав єврокомісар.

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Хукстра акцентував, що глобальне потепління вже збільшило навантаження на військових, яких усе частиіше доводиться залучати для боротьби зі стихійними лихами.

Водночас, збройні сили стикаються з новими викликами у забезпеченні технічної справності свого обладнання та інфраструктури в усе більш екстремальних кліматичних умовах. І далі буде гірше. Пентагон вже підрахував, що найбільшій у США та у світі військово-морській базі Норфолк (штат Вірджинія) загрожує заттоплення в середині цього століття.

У 2023 році в НАТО скаржилися, що екстремальна спека в Іраку впливала на здатність виконувати військові місії: розпечене повітря стає занадто розрідженим, щоб у ньому ньому могли нормально літати гелікоптери.

Проблема зміни клімату

Як писав УНІАН, кліматологи попереджають, що вже у найближчі п’ять років середня температура на планеті може на 1,5 градуси перевищити середню температуру доіндустріальної доби. Хоча обивателю це може здаватися незначним потепління, для клімату планети за радикальна зміна, яка тягне за собою дуже відчутні наслідки.

У цьому зв’язку Єврокомісія рекомендувала країнам-членам ЄС вже зараз почати впроваджувати програми економії води, доки на континенті ще є вода, яку можна економити.

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