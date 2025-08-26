Люди часто знищують "домівки" шуліки, плутаючи з яструбами.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) на узбережжі Чорного моря зафільмували рідкісного птаха - шуліку чорного.

Цікавого птаха показав доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

"Молодий шуліка чорний (Milvus migrans) на березі Чорного моря у Нацпарку "Тузлівські лимани"... Цей молодий птах підпустив нас дуже близько. "Думає" як перелітатиме через Чорне море", - написав науковець у Facebook.

Цей птах, пояснює Русєв, занесений до Червоної книги України, бо чисельність шуліки чорного скорочується. Найвпливовіший фактор, який до цього призвів − відстріл птахів під час полювання на пернату дичину.

Крім того, за його дослідника, люди знищують шулік і їхні гнізда, плутаючи рідкісних птахів з яструбами. Хоча шуліка чорний харчується загиблими тваринами й рибою та не становить загрози свійським птахам.

На відео, яке оприлюднив науковець, можна побачити красивого птаха "на променаді" на узбережжі - морська вода сягає лап шуліки, якого це взагалі не лякає, як й люди, які підійшли до нього дуже близько.

Шуліка чорний: що про нього відомо

Шуліка чорний (Milvus migrans) - хижий птах родини яструбових, занесений до Червоної книги України. Один з двох видів роду, який об'єднує 6 підвидів. В Україні трапляється номінативний підвид - Milvus migrans migrans. На теренах України цей вид птахів є гніздовим, перелітним та, частково, зимуючим.

Загальна довжина тіла становить 50-60 см, вага - 800-1100 г, довжина крила - 41-51 см, розмах - 140-155 см. Голос - мелодійна трель "юрль-ююррль-ююрррль" і часте "кі-кі-кі".

Поширений в Африці (окрім Сахари) і на Мадагаскарі, в помірній і південній смузі Азії і Європи, на деяких островах, зокрема на Філіппінських, Сулавесі, Новій Гвінеї; у Північній Австралії. У Палеарктиці це перелітний птах, в інших частинах області гніздування - осілий. Підвид, особини якого поширені в Україні, трапляється в Європі, на Кавказі, у Малій Азії, Південно-Західній Африці. В Україні гніздиться практично на всій території, за винятком Криму та високогірних районів Карпат.

Чисельність в Європі становить 64-100 тисяч пар, що складає 5-24% світової популяції. В Україні гніздиться близько 2 тисяч особин. Упродовж останніх 30 років чисельність української популяції скоротилась у 3-5 разів.

"Знахідки" на Одещині

Як писав УНІАН, нещодавно науковці зафіксували на Одещині Подалірія - великого денного метелика, розмах крил якого сягає 90 мм. Є раритетним видом, що занесений до низки природоохоронних документів. Основними причинами зниження чисельності неймовірно красивого метелика є знищення диких плодових дерев та чагарників, а також застосування пестицидів та надмірне випасання худоби. Назва комахи має міфологічну основу: Подалірій, або Подалейрій - син Асклепія, брат Махаона, лікар ахейських воїнів під Троєю.

