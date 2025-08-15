Метелик опинився на межі зникнення через діяльність людини.

На території Національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) помітили рідкісного метелика – Подалірія. Незвичайного великого метелика показав доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

"Подалірій — рідкісний і вразливий вид метеликів. Поодинокі особини трапляються у прибережно-захісних зонах лиманів у Національному природному парку "Тузлівські лимани", - розповів науковець.

Він оприлюднив відео, на якому зафіксованого яскравого великого метелика – можна побачити, що за розмахом крил дивовижна комаха більше за листя чагарнику, на якому її зафільмували.

Подалірій: що відомо про незвичайного метелика

Подалірій (Iphiclides podalirius), вид родини косатцевих - великий денний метелик, розмах крил може сягати 90 мм. Є раритетним видом, що занесений до низки природоохоронних документів.

Крила майже білі, жовтуваті або блідо-кремові з такого ж кольору жилками. Візерунок складається з трьох довгих та двох коротких клиноподібних темно-сірих поперечних смуг та чорної облямівки на передніх крилах. Чорна пляма на передніх крилах має продовження у вигляді чорної смуги, задні крила – з чорними хвостиками, двома клиноподібними темно-сірими смугами, синіми місяцеподібними плями та синім очко-серпиком з облямівкою чорного та цеглястого кольору, у заднього кута - помаранчева цятка.

Вид був занесений до Червоної книги України (охоронна категорія: вразливий вид), проте у 2021 році виключений. Водночас занесений до Червоних книг/списків низки країн Європи, зокрема Польщі, Чехії, Німеччини. На регіональному рівні в Україні занесений до Червоної книги Карпат, Червоних книг Дніпропетровської та Донецької областей.

Основними причинами зниження чисельності є знищення диких плодових дерев та чагарників, а також застосування пестицидів та надмірне випасання худоби.

Подалірій є окрасою рекреаційних і природоохоронних територій. Користується увагою колекціонерів-ентомологів, що може погіршувати стан природних популяцій метелика. Назва має міфологічну основу: Подалірій, або Подалейрій — син Асклепія, брат Махаона, лікар ахейських воїнів під Троєю.

Заповідник "Тузлівські лимани"

Як писав УНІАН, у Національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині науковці зустріли отруйного павука хеіракантіума. З небезпечною істотою дослідники зіткнулися під час дослідження піщаної коси та прибережних ділянок водойм у заповіднику. Ареал цього павука охоплює субтропіки Середземномор'я, але нещодавно "дійшов" й до Одещини.

Також ми розповідали, що фахівці парку "Тузлівські лимани" намагаються вберегти від зникнення рідкісну квітку – червонокнижну брандушку. Раніше квітка була досить поширеною в заповіднику, але тепер є величезною рідкістю.

