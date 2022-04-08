Поступово собак повертають на службу.

У полтавському кінологічному центрі поліції прихистили службових собак із Харківщини. Їх врятували від обстрілів після повномасштабного вторгнення Росії в Україні.

Як розказав речник обласної поліції Юрій Сулаєв, у кінологічному центрі за тваринами доглядають працівники, йдеться на сайті Нацполіції.

"До нашого центру було привезено 17 собак службових з Харківщини. Зараз залишається у кінологічному центрі 8 собак, 9 уже забрали назад у Харків для несення служби. Інші чекають своєї черги", – розповів старший інспектор-кінолог поліції Полтавщини Сергій Кузьменко.

Поступово собак повертають на службу. На Харківщині їх долучають, зокрема, до пошуку вибухівки, затримання диверсантів тощо.

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