Біля Чорнобилю фотопастка зафіксувала рідкісну зустріч двох хижаків

Один звір дуже обережний вдень та вночі, інший - зникає ще до перших променів сонця.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику дослідникам вдалося зафіксувати в одному кадрі рись та сову.

Про це розповіли у заповіднику та оприлюднили відповідні фото. Йдеться, що мешканці місцевих лісів випадково потрапили в об’єктив фотопастки.

"Сьогодні ділимося унікальним моментом із життя дикої природи - фотопастка зафіксувала одночасну присутність двох хижаків: рисі євразійської (Lynx lynx) та сірої сови (Strix nebulosa) на світанку", - йдеться у повідомленні.

Науковці наголошують, що ці кадри - справжній подарунок для дослідників. Річ у тому, що рись – дуже обережна і потайна, тому рідко потрапляє в об’єктиви фотопасток. Водночас сіра сова - нічна мисливиця, яка зазвичай зникає ще до перших променів сонця.

"Побачити їх разом - надзвичайна рідкість і справжня удача!", - підкреслюють у заповіднику.

На оприлюдненому фото, зліва, можна побачити, сову, яка сидить на гілці, а буквально у кількох мерах від неї, на землі, – рись, що крадеться кудись.

Фото з фотопасток заповідника

Нагадаємо, нещодавно у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували красивого хижака – рись, яка потрапила у фотопастки. За словами науковців, восени хутро цієї тварини стає довшим і густішим. Водночас забарвлення набуває насичених рудуватих або сіруватих відтінків. При цьому характерні плями яскравіше виділяються на фоні осінніх пейзажів. Таке забарвлення допомагає дуже обережному хижаку залишатися непомітним у лісі, серед золотавого листя.

