Віктор Ляшко повідомив, чи була виявлена інфекція на півдні України.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів про ступінь забруднення води у Дніпрі після підриву дамби Каховської ГЕС росіянами. В інтерв'ю BBC Україна він заявив, що було зафіксовано перевищення за певними показниками у 28 тисяч разів.

"Тому заборонено купання, лов риби, не можна пити цю воду, поїти худобу. Коли людина буде купатися в такій воді, потенційно може виникнути захворювання. Очисні споруди перейшли на екстрені режими дезінфекції. Посилено моніторинг якості води у водопровідній мережі, щоб не пропустити спалах", - зазначив міністр.

Відповідаючи на питання, чи були випадки холери на півдні, Ляшко сказав:

"Жодного випадку холери у людей немає. Проводимо епідмоніторинг водойм і періодично у нас виявляють холерні вібріони як пов'язані з підтопленням, так і не пов'язані. Так було і раніше. Сьогодні той тип холерного вібріону (бактерія, збудник, що викликає холеру), який може викликати спалах інфекційних захворювань, не зареєстрований. Але настороженість є. Тому що підтоплено велику кількість каналізаційних споруд, скотомогильників, вигрібних ям. І якщо забруднена вода потрапить у мережі водопостачання, все це може привести до спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань, у тому числі холери".

"Спочатку це можуть бути гострі кишкові інфекції, зазвичай бактеріологічні. Потім друга хвиля - це вже вірусні інфекції: гепатити, холера. А потім третя - паразитози", - додав міністр.

Загроза холери в Україні - що повідомлялося

Як писав УНІАН, днями головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що на територіях, підтоплених в результаті підриву росіянами Каховської ГЕС холера не виявлена:

"Щодо холери - відбувається щоденний моніторинг. На сьогодні жодного холерного вібріона, патогенного для людини, виявлено не було".

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у водоймах зафіксовано значне перевищення кишкової палички, але перед подачею споживачам вода обробляється, тому небезпеки немає.