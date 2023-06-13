Наразі "гостей" з Херсонщини привезли до зоопарку в Одесі.

На Одещині українські військові врятували цуценят єнотоподібного собаки, яких винесло в Чорне море через штучний повінь, до якого привів теракт на Каховській ГЕС.

Як повідомив директор Одеського зоологічного парку Ігор Біляков на своїй сторінці у Facebook, тваринок у звіринець привезли 13 червня. "Ще гості з Херсонщини. Ми їздили за місто, взяли у наших військових малих цуценят єнотоподібного собаки, яких вони зняли з плавучих острівців у морі", - розповів посадовець.

Він зазначив, що наразі малеча у зоопарку. Директор зоопарку оприлюднив зворушливі фото, на яких симпатичні цуценята, їх розмістили у спеціальній клітці, застеленій тирсою. Біляков дякує військовим за врятоване життя.

Відео дня

Де батьки звіряток – невідомо. Скоріш за все, вони загинули, але, не виключно, що хтось їх, все ж таки, врятував.

Підрив Каховської ГЕС - українці рятують тварин

Весь цивілізований світ все більше вражають наслідки масштабної техногенної катастрофи, яка сталася через підрив російськими військовими дамби Каховської ГЕС.

Людей вражає, як українці, які самі потерпають від військової агресії РФ, рятують беззахисних тварин та птахів.

Наприклад, одеські волонтери привезли з Херсонщини 175 тварин, яких вдалося врятувати від штучного повені. Також жителі Одещини врятували двох собак, які приплили на плоту с течією.

Вас також можуть зацікавити новини: