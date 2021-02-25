Вінницька сім'я піклується про кажанів, які вирішили перезимувати в їхній квартирі і рано прокинулися.
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Про крилатих гостей власники будинку не здогадувалися, поки випадково не побачили, як ті вилазять з-за балконної обшивки.
Мишей спочатку злякалися, але вирішили вигодовувати, щоб малюки не загинули в морози.
Відпоюють їх зі шприців, а годують личинками жуків і тарганів з пінцета. Сім'я вже звикла до них і дала їм імена.
Кажанів відпустять на свободу, коли ті зміцніють. Однак будуть раді, якщо вони захочуть повернутися.
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