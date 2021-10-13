Жителям столиці із захворюваннями дихальної системи не радять виходити на вулицю.

Київ 13 жовтня увійшов до ТОП-10 міст світу з найбільшим брудним повітрям. Норма забруднення перевищена більш ніж у два рази.

Про це свідчать дані порталу Iqair.

Станом на 12:00 індекс української столиці становить 110 при нормі 50. Рівень забруднення повітря в Києві - небезпечний для чутливих груп населення.

Забруднення повітря може нашкодити жителям столиці із захворюваннями дихальної системи, тому експерти радять носити респіратори. Також рекомендовано закрити вікна в приміщеннях і включати очищувачі повітря. Тимчасово варто відмовитися від занять спортом на відкритому повітрі.

Як раніше повідомляв УНІАН, повітря в Києві через автотранспорт найбільше забруднене діоксидом азоту. Кількість діоксиду азоту в повітрі в столиці в чотири рази перевищує рівень гранично допустимої середньодобової концентрації.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, рівень оксиду вуглецю був в 1,5 раза вище норми, діоксиду азоту – більш ніж в чотири рази. Експерти відзначили, що високий рівень канцерогенів призводить до зростання захворювань, у тому числі онкологічних.

Автор: Анастасія Горбачова