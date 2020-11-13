В Австралії вчені виявили трьох китів у місцевій річці Алігатор. Це вкрай незвичайне явище, адже кити розміром з автобус не повинні жити в річках.
Про це повідомляє phys.org.
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Дивна поведінка китів викликала багато питань. Як вони опинилися в річці? Чим вони харчуються? Чи не застрягнуть вони на мулистому березі річки?
Як повідомляється, горбатих китів в річці вперше помітили у вересні цього. Кити пропливли близько 20 км вгору за течією.
На щастя, два кити повернулися в море самостійно, а один залишився в річці. Висловлювалися побоювання, що він може застрягти в неглибоких каламутних приливних водах або на нього нападуть крокодили. Однак через 17 днів кит самостійно виплив у море.
Наразі виникають питання про здоров'я тварини й про те, чому вона не попрямувала на південь, в кормові води Антарктики.
Горбатий кит отримав свою назву або через спинного плавця, який формою нагадує горб, або від звички при плаванні сильно вигинати спину.
Горбач - досить великий кит. Середня довжина тіла дорослої особини 13-14 метрів, а найбільші особини горбача досягають 17-18 метрів.
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