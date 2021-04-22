У 2021 році концентрація газів, яку вчені в один голос називають причиною глобального потепління, продовжить збільшуватися.

Світ оживає після річного локдауну через пандемію коронавірусу, і разом з економікою на доковідні висоти стрімко повертаються викиди парникових газів в атмосферу.

Читайте такожВикиди вуглецю в 2021 році можуть рекордно зростиМіжнародні організації напередодні віртуального кліматичного саміту на цьому тижні попередили, що пандемія відвернула світ від проблеми глобального потепління, але не усунула її.

"Світ на краю прірви", - сказав генсек ООН Антоніу Гутерреш, вислухавши доповідь Всесвітньої метеорологічної організації. У ній говориться, що останнє десятиліття було найспекотнішим за всю історію спостережень, і що б не робило людство, в найближчі десятиліття цей тренд не переломити - можна лише пом'якшити його наслідки.

"Після цієї доповіді ясно - не можна втрачати жодного дня. Клімат змінюється, і це дуже дорого обходиться планеті і людям. Поточний рік має стати роком рішучих дій. Всі країни повинні взяти на себе зобов'язання нейтралізувати викиди до 2050 року, а до 2030 року скоротити їх на 45% в порівнянні з рівнем 2010 року", - сказав Гутерреш, передає Бі-бі-сі.

Щоб приборкати потепління, майже всі країни світу домовилися скоротити викиди парникових газів в атмосферу в спробі утримати підвищення температури на планеті в межах 1,5 градуса в порівнянні з доіндустріальним рівнем. Ця мета закріплена в Паризькій угоді, але екологи попереджають, що вона застаріла.

Паризька угода отримала друге дихання після зміни влади в США на виборах 2020 року. Новий президент Джо Байден скасував рішення Дональда Трампа про вихід з Паризької угоди. Більше того, він вирішив не чекати листопадового кліматичного саміту в Глазго, де країни вирішуватимуть, чи брати на себе підвищені зобов'язання у справі скорочення викидів, і покликав на віртуальну зустріч цього четверга чотири десятки світових лідерів.

Перед високими зборами гостроту проблеми глобального потепління підкреслили відразу кілька міжнародних організацій.

Метеорологи підтвердили, що 2020 рік став одним з трьох найтепліших років в історії спостережень, і температура вже на 1,2°С вище доіндустріального рівня 1850-1900 років.

"Всі ключові кліматичні індикатори, представлені в цій доповіді, свідчать про неослабну і триваючу зміну клімату, більш часте виникнення і інтенсифікацію екстремальних явищ, а також про серйозні втрати і збитки, що зачіпають людей, суспільство і економіку", - сказав на презентації дослідження генсек Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас.

Зміни на планеті, викликані потеплінням, лише підливають масла у вогонь. Масштабні пожежі призводять до викидів і скорочують площу лісів. Танучий лід Арктики підвищує температуру, а танення вічної мерзлоти вивільняє метан в атмосферу.

У 2020 році мінімальна протяжність арктичного морського льоду після літнього танення всього вдруге за всю історію спостережень скоротилася до менш ніж 4 млн кв км, йдеться в звіті. Відступ морського льоду влітку 2020 року в морі Лаптєвих був найранішим за всю історію супутникових спостережень. А крижаний щит Гренландії через відколювання айсбергів ужався до майже мінімального розміру.

"З середини 1980-х років приземні температури повітря в Арктиці піднімалися як мінімум удвічі швидше, ніж в середньому по світу. Це має потенційно серйозні наслідки не тільки для екосистем Арктики, але і для глобального клімату", - попереджають метеорологи.

2020-й опинився в трійці найспекотніших років навіть в умовах всесвітнього локдауну: економіка впала, ділова активність, перевезення і споживання енергоресурсів різко скоротилися. І це незважаючи на те, що 2020-й став роком феномену Ла-Нінья - зниження температур в Тихому океані.

Як і попереджали вчені, локальне похолодання, викликане Ла-Нінья, не зломило загальний тренд, оскільки вітер лише тимчасово загнав тепло з поверхні океану в безодню і знизив температуру на поверхні, але не змінив загальної кількості енергії, що визначає клімат на планеті.

"У 2019 і 2020 роках концентрації основних парникових газів продовжували зростати... Економічний спад викликав тимчасове скорочення нових викидів парникових газів, але це не завдало помітного впливу на атмосферні концентрації", - відзначають метеорологи в доповіді.

І в 2021 році концентрація газів, яку вчені в один голос називають причиною глобального потепління, продовжить збільшуватися.

Людство лише додасть планеті проблем. З відновленням економіки після карантину промисловість і транспорт почали коптити в небо з колишньою старанністю, попередило Міжнародне енергетичне агентство (IEA) - організація, на оцінки якої покладаються багаті країни-споживачі викопного палива при прогнозуванні попиту на енергоресурси в світі.

"Багато розвинених країн прискорено вакцинують населення і масштабно субсидують вихід з коронакризи, що обіцяє швидке пожвавлення економіки і відновлення попиту на енергоресурси в 2021 році", - йдеться в звіті. Значна частка цього приросту припаде на викопне паливо.

Так, попит на вугілля, за оцінками IEA, буде рости на 60% швидше приросту поставок енергії з усіх відновлюваних джерел.

"Багато в чому через це викиди парникових газів в атмосферу збільшаться на 5%, що зведе нанівець 80% скорочення в 2020 році. В результаті викиди майже повернуться на колишній рівень і виявляться лише на 1,2% нижче, ніж у 2019 році", - прогнозує IEA, відзначаючи, що оцінки дуже приблизні, оскільки крапка в пандемії ще не поставлена.

Основний приріст попиту на вугілля забезпечують країни Азії, насамперед Китай. Вони швидше за інших впоралися з вірусом і відновлюють економіку випереджаючими темпами.

Тому лідерами у відмові від вугілля повинні стати розвинені економіки, об'єднані в клуб багатих країн ОЕСР, сказав генсек ООН Гутерреш. "Держави ОЕСР повинні повністю відмовитися від вугілля до 2030 року, а всі інші - до 2040. І вистачить будувати вугільні електростанції", - заявив він.

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Автор: Ірина Погоріла