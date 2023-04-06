Це акція активістів, які хочуть нагадати світові про наслідки російської агресії для тваринного світу.

На "Алеї слави" в Голлівуді тимчасово з'явилися зірки з українськими тваринами, які опинилися на межі зникнення у зв'язку з російською агресією.

Це акція спільноти активістів UAnimals. Таким способом вони хочуть нагадати світові, що через війну Росії проти України можуть назавжди зникнути степовий орел, бурий ведмідь, євроазіатська рись, чорний лелека і крапчаста сипуха. Згадки тварин розмістили поруч із зірками відомих акторів і артистів — Тома Круза, Френка Сінатри, Арнольда Шварценеггера та інших.

"Росія вчиняє в Україні екоцид та екотероризм, цілеспрямовано знищує все живе. Через ракетні обстріли, підриви, замінування та інші варварські дії росіян масово гинуть тварини, як дикі, так і домашні. У зв’язку з екоцидом проти РФ мають бути запроваджені додаткові санкції. Країна-терорист повинна відповісти за порушення екологічної безпеки в Україні та долучитися до відновлення української екосистеми після війни шляхом виплати репарацій", — розповів засновник UAnimals Олександр Тодорчук.

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Війна повпливала на 20% природоохоронних територій України. Мільйони тварин вже загинули, а 80 видів знаходяться під загрозою зникнення. 10 національних парків, 8 заповідників та 2 біосферні заповідники тимчасово окуповані. У деяких з них рашисти дозволяють полювати на звірів, які були під охороною. Саме тому UAnimals розпочала міжнародну кампанію #StopEcocideUkraine з метою притягнути Росію до відповідальності за екологічні злочини в Україні.

Екоцид, влаштований Росією

Як повідомили в Офісі президента України, РФ завдала збитків екології країни на суму 2 трлн гривень. І це без урахування шкоди на тимчасово окупованих територіях.

Тварини масово тікають від обстрілів у Дніпропетровську область. Звірів в лісах стало набагато більше, наприклад, вперше за довгий час в регіоні помітили благородного оленя.

Рашисти знищують природно-ресурсний потенціал на тимчасово захоплених територіях. Вони здійснюють неконтрольовану вирубку лісів, що призведе до катастрофічних наслідків для екології.

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