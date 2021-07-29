Ніхто з місцевих жителів не визнав, що є власником двох зазначених човнів.

В Одеській області на річці Дунай прикордонники виявили човни-близнюки, які використовувались для незаконного промислу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Морської охорони ДПСУ, у Старостамбульському гирлі Дунаю моряки-прикордонники Ізмаїльського загону виявили маломірні плавзасоби з абсолютно однаковими реєстраційними реквізитами.

"Два ідентичних плавзасоби з однаковими бортовими номерами знаходилися біля приватного саморобного дерев'яного причалу - такі часто зустрічаються на ділянках, де жителі регіону мають городи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на ефект одночасної присутності "одного і того ж" човна на різних ділянках Дунаю правоохоронці звернули увагу кілька днів тому. Поліція і прикордонники працювали над розкриттям цієї загадки і в результаті виявили місце одночасного базування човнів-двійників.

В одній з них вони виявили браконьєрські сітки. При цьому ніхто з місцевих жителів не визнав, що є власником двох зазначених човнів.

"Вони "щиро" дивувалися, звідки на ділянці городників, які знають один одного в обличчя, такі "премудрості", - додали в прес-службі.

Як уточнили в регіональному главку Нацполіції, відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.290 Кримінального кодексу України.

Сітки та плавзасоби-двійники правоохоронці вилучили. Тривають слідчі та розшукові дії щодо встановлення громадян, причетних до злочину.

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Автор: Лариса Козова