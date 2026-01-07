На Одещині природа влаштувала птахам та тваринам 'розкішний бенкет' на воді (відео)

Через морози на Тузлівських лиманах загинуло багато риби, яка стала їжею для птахів та тварин.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) через морози загинуло багато риби, яка потім стала їжею для безлічі птахів та навіть шакалів. Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв.

За його словами, у другій половині грудня 2025 року температура повітря знижувалась до -12 градусів, що призвело до загибелі риби на Тузлівських лиманах, переважно виду атерина. Науковець констатує, що це сталося попри наявність двох прорв між лиманами та Чорним морем, тобто риба могла мігрувати у море, але чомусь цього не зробила.

Як підкреслює дослідник, працівники нацпарку змогли зафіксувати масштаби загибелі риби тільки зараз.

"Під час потужних північних вітрів, коли льодові острівці в лиманах розтрощило вітром, декілька сотень кілограмів риби викинуло на узбережжя лиманів Шагани, Бурнас, частково Алібей", - пояснив Русєв.

Однак, наголошує він, одразу різні види птахів, переважно мартини, масово накинулись на рибу та почали її їсти. До пернатих вночі доєдналися шакали та єнотоподібні собаки, які теж не відмовили собі в задоволенні поласувати атериною.

"Такі аномалії, коли формуються локальні замори риби під час морозів в зимовий період, коли температура різко коливається, періодично повторюються. Але у здоровій екосистемі нічого не втрачається і такі явища вмонтовуються у харчові ланцюги", - констатує науковець.

На відео, яке він оприлюднив, можна побачити безліч птахів, що влаштували собі бенкет на воді. На кадрах також – шакал та єнотоподібний собака, що вийшли на полювання вночі.

Відновлення популяції диких кабанів у нацпарку "Тузлівські лимани"

На Одещині, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани", спостерігається відновлення популяції диких кабанів. Доктор біологічних наук Іван Русєв розповів, що ці тварини групами мандрують по нацпарку. Дослідники часто зустрічають певні "мітки", які спочатку приймають за вирви від бомбардування, але це – купальні, де тварини проводять спеціальні профілактичні процедури. Дикий кабан – всеїдна тварина, 90% його раціону складає рослинна їжа – жолуді, горіхи, ягоди, фрукти тощо.

