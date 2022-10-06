Хом’яки допомагають підтримувати біорізноманіття степу, покращують родючість ґрунтів, розповсюджують насіння рослин.

На півдні Одещини в дику природу випустили червонокнижних хом’яків.

Про це УНІАН повідомила представник природоохоронної організації Rewilding Ukraine Катерина Куракіна.

За її словами, в заповідний Тарутинський степ випущені три хом’яка звичайних. Це зроблено в рамках співробітництва Київського зоопарку, Rewilding Ukraine та природно-етнографічного парку "Тарутинський степ".

Зазначається, що колись такі хом’яки населяли майже всю територію України, але за останні десятиліття зникли в природі через знищення місць проживання, забруднення навколишнього середовища та цілеспрямоване винищення як сільськогосподарського шкідника.

"Наразі в результаті експериментального випуску у степу оселилися мама, тато та їхній молодий нащадок, яких привезли з Київського зоопарку. Щоб допомогти тваринам побудувати нову домівку, природоохоронці зробили невеликі штучні нори, які хом’яки зможуть поглиблювати та облаштовувати на свій смак. Вхід до нори тимчасово накрили спеціальною кліткою, щоб тварини не розбіглися з переляку та були захищені від хижаків", - повідомили в організації.

За словами спеціаліста Центру відновлення та реінтродукції Київського зоопарку Михайла Русіна, хом’як звичайний у 2009 році у зв’язку зі стрімким скороченням чисельності був включений до Червоної книги України.

"Київський зоопарк не перший рік розводить та повертає хом’яків в природу в рамках програми по відновленню рідкісних і зникаючих видів. Війна створює складнощі, але науковці зоопарку продовжують працювати. Тарутинський степ є безпечним та перспективним районом для повернення хом’яка звичайного в дику природу", - сказав Русін.

Як уточнив фахівець з відновлення екосистем Rewilding Ukraine Олег Дьяков, до холодів цих звірків будуть підгодовувати, щоб полегшити їм адаптацію у природі.

"Ми сподіваємося, що звірята добре перенесуть зиму і призвичаються до степу, заклавши підґрунтя для стабільної популяції в регіоні", - сказав фахівець.

Він підкреслює, що хом’яки допомагають підтримувати біорізноманіття степу, покращують родючість ґрунтів, розповсюджують насіння рослин. Риючи нору, хом’як створює місця проживання для багатьох рослин, плазунів, комах, черв’яків тощо.

Також він є важливою частиною харчового ланцюга: з одного боку він проріджує рослинність, з іншого - є здобиччю для хижих птахів та ссавців, багато з яких є рідкісними.

Зазначається, що хом’як звичайний колись населяв степи та лісостепи по всій Європі. На відміну від домашніх родичів він досить великий: довжина тіла може досягати 30 см, вага – більш ніж півкілограма. Має коричневе забарвлення хутра з білими полосами на морді і передній частині тіла.

У жовтні хом’яки впадають у сплячку до березня, але в цей період тварини прокидаються кожні п’ять-сім днів, щоб поїсти.

Як зазначають в Rewilding Ukraine, у майбутньому плануються подальші більш численні випуски хом’яків в Тарутинському степу, які допоможуть створити стабільну популяцію виду в регіоні. Наступний випуск може відбутися весною наступного року, якщо йому не завадять воєнні дії тощо.

Як нагадали в організації, до Тарутинського степу в рамках зусиль із ревайлдингу вже повертаються різні види травоїдних тварин, зокрема кулан, лань європейська, бабак степовий. Вважається, що хом’як допоможе оздоровленню степової екосистеми, урізноманітнить природний вплив на рослинність степу, а також сприятиме розвитку екологічного туризму в регіоні.

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