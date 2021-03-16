За інформацією природозахисника Сергія Гладкевича, тварин вбили на території Ічнянського нацпарку, а туші розібрали на фермерських землях.

На Чернігівщині на території Ічнянського національного парку браконьєри вбили двох косуль.

Читайте такожПереплутав з косулею: на Буковині мисливець застрелив односельчанина (фото, відео)Про це у Facebook повідомив природозахисник, колишній співробітник Ічнянського національного природного парку Сергій Гладкевич.

За його інформацією, тварин вбили на території парку, а туші розібрали на фермерських землях. Саме там він виявив рештки тварин.

«Вседозволеність, безкарність, відсутність належного державного контролю на всіх рівнях – такі сучасні природоохоронні реалії. Учора на фермерських землях були виявлені залишки двох косуль. До межі Ічнянського національного природного парку – близько 200 метрів. Декілька днів назад також були виявлені залишки косулі, теж на фермерських землях і неподалік території Ічнянського НПП», - написав він.

У коментарях користувачі висловили своє обурення і діями браконьєрів, і бездіяльністю екологічної інспекції. Багато хто припускає, що тварини були вагітними, оскільки навесні у них традиційно з'являється потомство.

Як уточнили в секторі комунікацій ГУ НП в області, поліція отримала інформацію про факт браконьєрства і почала розслідування. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 248 Кримінального кодексу України (незаконне полювання), що карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до трьох років.

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Автор: Ірина Синельник