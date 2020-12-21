Зловмисники діяли на території лісгоспу, їм загрожує до 3 років позбавлення волі.

На Чернігівщині поліція затримала трьох чоловіків, які незаконно спиляли 800 сосен на території лісгоспу.

Читайте такожУ Києві запалили вогні на головній ялинці України (фоторепортаж)Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій Головного управління Національної поліції в області.

Згідно з інформацією, учора до поліції надійшло повідомлення від працівників Чернігівського лісогосподарства, що в лісі поблизу села Мньов невідомі вантажать зрубані сосни до кузова «ГАЗелі».

На місце події виїхали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Чернігівського районного відділення поліції. Вони виявили на місці трьох уродженців Закавказзя з посвідками на тимчасове проживання в Україні. Біля автомобіля також перебував чернігівець.

«В автомобілі та біля нього поліцейські виявили 800 зрубаних сосен. За підрахунками Чернігівського лісогосподарства, завдані збитки становлять майже 500 тисяч гривень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що автомобіль та зрубані дерева долучені до матеріалів провадження, відкритого за ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ. Максимальна санкція вказаної статті – позбавлення волі на строк до трьох років.

Затриманих доставили до райвідділу поліції, тривають слідчі дії.

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Автор: Ірина Синельник