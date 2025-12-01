Появу мазуту зафіксували у селищі Затока і пов’язують це з наслідками аварії двох російських танкерів, що сталася торік у грудні.

У селищі Затока Одеської області зафіксовано забруднення узбережжя Чорного моря мазутом – ймовірно, це наслідки аварії російських танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", яка сталася у грудні 2024 року. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

"Після більш ніж піврічної перерви на узбережжі Чорного моря знову зафіксовано забруднення мазутоподібною речовиною. З огляду на характер попередніх подібних випадків, не виключається можливий зв’язок із наслідками витоку мазуту з танкерів типу "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239", - йдеться у заяві інспекції.

Зазначається, що 28 листопада державні інспектори у співпраці з фахівцями Українського наукового центру екології моря (УкрНЦЕМ) виявили забруднення узбережжя Чорного моря мазутом на території селища Затока.

Зокрема, забруднення проявляється у вигляді темних розводів на піску, тоді як у попередніх випадках мазут виявляли у вигляді щільних згустків. Водночас за візуальними ознаками виявлена речовина має більш в’язку консистенцію.

"Лінія забруднення узбережжя становить близько одного кілометра. При цьому візуальних ознак забруднення акваторії моря не встановлено — забруднення локалізоване лише на піщаній частині узбережжя", - йдеться у повідомленні.

Відібрані зразки морської води для досліджень на вміст нафтопродуктів у лабораторії Інспекції та зразки забруднюючої речовини для лабораторного аналізу в УкрНЦЕМ.

На думку очільника громадської організації "Зелений Лист", еколога Владислава Балінського, ймовірніше за все, в Одеській області зараз стикнулися саме з наслідками аварії вказаних російських танкерів.

"Судячи з характеру забруднення та того, що воно було зафіксоване після потужних штормів, може йтися за залишки мазуту, які занесло до нас течією. Й ці нафтопродукти – з танкерів "Волгонефть", які зазнали аварії у грудні 2024 року", - сказав Балінський у коментарі УНІАН.

На його думку, достатньо велика кількість нафтопродуктів все ще перебуває на морському дні, звідки за певних умов, зокрема штормів, буде час від часу потрапляти на узбережжя. Балінський допускає, що його залишки є в морі навпроти Одеси.

За його даними, три величезні уламки танкерів з нафтопродуктами досі залишаються під водою, вони не ізольовані, росіяни нічого не зробили для їхньої фіксації, і мазут звідти активно виходить.

"Ми кажемо про величезний об’єм залишків, які сформувалися після аварії. Вони масштабні – тисячі тонн… Основні об’єми – західніше Анапи (РФ)", - уточнив Балінський.

Викиди мазуту, за словами Балінського, формуватимуть так звані заморні процеси. Особливо це стосується теплої пори року.

Він зауважив, що з берегової смуги нафтопродукти необхідно зібрати, транспортувати у відповідні місця та утилізувати.

Аварія танкерів "Волгонефть"

15 грудня 2024 року в районі Керченської протоки зазнали аварії два російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Тоді стався розлив тисяч тонн нафтопродуктів, забруднення фіксували на узбережжях Анапи у Краснодарському краї РФ та Керченського півострова, а також в Одеській області. Через забруднення загинуло багато водоплавних птахів, ссавців.

Екологи тоді зазначали, що через викиди у водному середовищі змінюється кисневий режим. Зграї риби, що мігрує, можуть накопичувати токсичні нафтопродукти, у результаті чого страждають усі харчові ланцюги – птахи, що харчуються рибою, китоподібні, люди.

