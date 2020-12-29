700 кажанів врятували запорізькі волонтери.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Як повідомляється, величезну колонію рукокрилих виявили у сміттєвому контейнері випадкові перехожі, які почули несамовитий писк. Вочевидь, кажанів помітили під час ремонту на горищі в одній з багатоповерхівок — і просто викинули у сміття.
Волонтери перевантажили тварин в коробки та доправили до центру, де тваринам надали необхідну допомогу.
Фахівці кажуть, це руда вечірниця, яка занесена у Червону Книгу. Ці кажани надають неоціненну допомогу аграріям, бо знищують неймовірну кількість шкідників.
Наразі кожного кажана відчистили, напоїли водою та помістили у приміщення з комфортною температурою.
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