'Ми за це платимо': в МЗС Німеччини розкритикували обмеження Starlink для України

Вадефуль наголосив, що "Україна має отримати всю підтримку, яку їй було обіцяно".

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розкритикував ситуацію з обмеженням швидкості роботи служби супутникового зв’язку Starlink в Україні.

Як пвідомляє ntv, чиновник наполягає якнайскоріше скасувати це обмеження.

Він нагадав, що частина технології Starlink в Україні фінансується Німеччиною.

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"І тому ми, звісно, наполягаємо на тому, щоб вона працювала, якщо ми за неї платимо", - підкреслив міністр.

Він також наголосив, що "Україна має отримати всю підтримку, яку їй було обіцяно".

Вадефуль визнав, що наразі "немає повної картини" щодо причин обмеження доступу до Starlink.

За його словами, у Німеччини є питання до США з цього питання, "які ми уточнимо".

Проблеми зі Starlink

У ніч на 14 жовтня компанія SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів Starlink під час руху в Україні. за даними The Guardian, обмеження роботи Starlink в Україні торкнулося не лише дронів на фронті, які виконують наступальні місії. Воно вплинуло на роботу більшості безпілотників, які Україна використовує для нанесення ударів у тилу фронту, та ускладнило роботу систем протиповітряної оборони, що запобігають атакам Росії на Україну. Україна використовує системи Starlink для наведення безлічі безпілотників середньої дальності на цілі – це найважливіша наступальна можливість на передовій.

Reuters повідомляє, що наказ про обмеження надійшов із Білого дому, однак хто саме віддав наказ, досі невідомо.

Сенатори США зазначають, що обмеження могло відбутися на рівні Міністерства оборони США, а не компанії SpaceX і вимагають розпочати офіційне розслідування щодо цього інциденту.

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