Щоб скоротити викиди метану в атмосферу, тваринам доведеться їсти водорості.

Американські вчені виявили, що годування корів морськими водоростями здатне скорочувати викиди в атмосферу парникового газу метану, який тварини виділяють під час відрижки та метеоризму.

Про це пише The Guardian з посиланням на дослідження, опубліковане в науковому журналі PLOS One.

Упродовж п'яти місяців дослідники додавали невелику кількість морських водоростей коровам у корм. Виявилося, що через нову дієту тварини викидали в атмосферу на 82% менше метану.

«Тепер у нас є вагомі докази того, що морські водорості в раціоні великої рогатої худоби ефективні у зниженні викидів парникових газів, а також що ця ефективність не зменшується з часом», — розповів один з авторів дослідження, вчений-агроном Ерміас Кебреаб з Каліфорнійського університету в Дейвісі.

Читайте такожПостраждають в першу чергу найбідніші: Радбез ООН визнав зміну клімату серйозною загрозою безпеці світуМетан утворюється у шлунках корів під час перетравлення їжі, що містить клітковину. Він менш живучий в атмосфері, ніж вуглекислий газ, проте у 30 ефективніше утримує тепло. Це робить його одним з основних парникових газів, присутність яких в атмосфері планети призводить до парникового ефекту і може спричинити зміни клімату.

За даними вчених, вид морських водоростей під назвою Asparagopsis taxiformis здатний частково протидіяти цим викидам від корів. Крім того, така добавка в раціон тварин не повинна вплинути на смак молока і м'яса.

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Переклад: Катерина Комолова