Рукотворні пожежі зафіксовано у різних куточках України.

В Україні розпочався сезон пожеж: люди попри загрозу штрафу масово спалюють суху траву й очерет.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Пожежі охопили низку регіонів. Зокрема, на Львівщині лише за минулу добу рятувальники виїжджали гасити займання понад сотню разів. На Волині вигоріло близько десяти гектарів сухої трави й очерету - там зайнялося одразу в кількох районах, підпали гасили і рятувальники, і лісівники.

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У Черкаській області від сухостоїв вогонь перекинувся на два автомобілі. Вони вигоріли вщент. Крім того, була загроза і для житлового будинку.

"Поблизу Нововолинська - горіло біля дач, дісталося й до будинку. Палали очерети біля річок та ставків у Кіровоградській області - лише за добу вигоріло шість тисяч квадратних метрів території. До людських обійсть полум'я не підійшло, не дали вогню перекинутися й на ліс", - йдеться в сюжеті.

На Рівненщині рятувальники спільно з інспекторами благоустрою проводять рейди. Лише за день склали чотири протоколи на злісних паліїв. Штраф для них складатиме понад тисячу гривень. З початку року в регіоні вже вигоріло майже чотири гектари сухостою й чагарників.

Штрафи за спалювання трави

12 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення захисту лісів та запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, який встановлює заборону на спалювання сухої трави в цих зонах. За порушення заборони передбачається адміністративна відповідальність.

Спалювання сухої трави в Україні

В Україні складається загрозлива ситуація зі зростанням кількості пожеж і площ їх поширення, особливо в природних екосистемах, лісах, сільськогосподарських угіддях через масові порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

У 2020 році на 50% в порівнянні з 2019 роком збільшилася кількість пожеж в природних екосистемах, а також збільшилася загальна площа, охоплена вогнем - в 4 рази (2020 рік - 23 тис. 791 пожежа, 69 тис. 615 га, 2019 рік - 16 тис. 36 пожеж, 17 тис. 249 га). Також сказано, що в державному лісовому фонді кількість пожеж збільшилася більш ніж в 4 рази, а Площа - в 42 рази в порівнянні з минулим роком.

Минулого року через спалювання сухої трави в Україні сталося кілька великих пожеж. Наприклад, в Житомирській області горіло майже все село.

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Автор: Юрій Годован