Водночас критична ситуація із довкіллям в Україні вже турбує наших сусідів на міжнародному рівні.

На тлі популістичних, а інколи і просто проплачених, екологічних мітингів, забуваються реальні проблеми, які підвищують смертність населення.

Один з останніх прикладів - ситуація із забрудненням повітря у Києві, пише з посилання на профільних експертів «5 канал».

«Державні пости фіксують підвищення в 2-3 рази діоксиду сірки, діоксиду азоту, і десь в півтори рази формальдегіду… Ефект є накопичувальний, і невтішні статистичні дані ВООЗ говорять про те, що Україна посідає 5-те місце у Європі за смертністю від хвороб, спричинених забрудненням повітря і 15 місце у світі", – коментує ситуацію в столиці експерт з екології Марина Ратушна.

Водночас критична ситуація із довкіллям в Україні вже турбує наших сусідів на міжнародному рівні, зазначають експерти.

Зокрема, нагадує видання, ще влітку президент Угорщини Янош Адер звернувся до президента України Володимира Зеленського з вимогою вирішити питання із засміченістю Дністра. У Міністерстві екології підтверджують: Україна має високий рівень забруднення усіх основних водних басейнів.

«За результатами того скрінінгу, який ми провели, фактично до басейну Дону додалось ще плюс 17 забруднювачів речовин, до басейну Дністра – ще 18 і до басейну Дніпра – ще додатково 21. Скрізь ми фіксуємо важкі метали, фактично скрізь ми бачимо підвищенні концентрації пестицидів і агрохімікатів», – повідомив заступник міністра захисту довкілля та природніх ресурсів Михайло Хорєв.

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Автор: УНІАН