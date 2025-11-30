Spyder-SR використовує ракети класу "повітря-повітря" та має заявлену дальність перехоплення цілей до 20 кілометрів.

Український літак Ан-124 "Руслан" перевіз з Ізраїлю до Грузії несподіваний вантаж - три пускові установки зенітно-ракетного комплексу Spyder. Як зауважує "Мілітарний", про закупівлю Грузією нових систем протиповітряної оборони раніше публічно не повідомлялося.

Зазначається, що військовий оглядач Arab-Military із соціальної мережі X оприлюднив відео завантаження вантажівки в Ан-124 в ізраїльському аеропорту "Бен-Гуріон" у Тель-Авіві. Згодом було опубліковано знімки з терміналу аеропорту, на яких видно, що до завантаження готуються три пускові установки ЗРК Spyder.

Водночас, з огляду на інформацію сервісів моніторингу цивільної авіації, після вильоту з Ізраїлю вантажний літак вирушив до Грузії, де приземлився в міжнародному аеропорту "Тбілісі".

Що відомо про Spyder у Грузії

Як зазначає "Мілітарний", Грузія придбала у компанії Rafael одну батарею зенітно-ракетної системи малої дальності Spyder-SR у 2008 році. ЗРК Spyder є мобільним всепогодним комплексом малого радіусу дії, призначеним для виявлення та знищення ударних літаків, бомбардувальників, крилатих ракет, безпілотників та високоточної авіаційної зброї.

Spyder-SR використовує ракети класу "повітря-повітря" Python 5 та Derby як зенітні ракети та має заявлену дальність перехоплення цілей до 20 кілометрів.

Крім того, у березні 2020 року повідомлялося, що Грузія планувала провести повний ремонт та оновлення раніше придбаних зенітних ракетних комплексів. Обсяг модернізації не озвучувався, утім, за непідтвердженою інформацією, планувалося довести ЗРК Spyder-SR до версії MR. Це мало б розширити зону ураження до 40 км. Про закупівлю Грузією нових систем ППО публічно не повідомлялося.

Зауважується також, що зважаючи на колісну базу машин на оприлюднених фото, - 6×6, Ан-124 перевіз три пускові установки ЗРК Spyder-SR або MR, адже версії з більшою дальністю виконані на шасі 8×8.

Ізраїльська зброя

Як повідомлялося, раніше американська компанія Raytheon та ізраїльська Rafael офіційно відкрили у Сполучених Штатах Америки новий завод, який займатиметься виробництвом перехоплювачів для системи "Залізний купол".

Зазначалося, що Ізраїль розмістив замовлення на ракети-перехоплювачі вартістю 1,25 мільярда доларів, яке було профінансоване за допомоги США. Згідно з наведеними даними, будівництво заводу тривало з кінця 2023 року, обидві компанії вклали в нього 33 мільйони доларів США.

