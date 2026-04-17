У районі ЧАЕС помітили рідкісну рослину: за легендою, в ній ховалася нечиста сила (фото)

У Чорнобильській зоні помітили сон-траву - рідкісну рослину, з якою пов’язана цікава легенда. Світлинами весняного першоцвіту поділилися на офіційній сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Фото зробив завідувач наукового відділу Денис Вишневський.

"Сон-трава - це чарівна весняна квітка, про яку в народі склалася гарна легенда. Кажуть, що колись вона була звичайною рослиною, але одного разу в її густому листі сховалася нечиста сила. Архангел (у деяких переказах - святий воїн) вразив рослину блискавкою, щоб вигнати зло, і від того квітка ніби "заснула", а її пелюстки стали м’якими й похилилися до землі", - йдеться у повідомленні.

Відтоді, згідно з легендою, сон-трава отримала здатність навіювати сон і захищати людину від поганих сил. За повір’ям, якщо покласти її під подушку, можна побачити віщий сон або знайти відповіді на свої запитання.

"Сон-трава є рідкісною та занесена до Червоної книги України, тому її слід берегти й милуватися нею лише в природі", - наголошують дослідники.

Що ще відомо про сон-траву

Згідно з відкритими джерелами, сон широколистий (народні назви - сон-трава, анемона, сон-зілля, сонник) - раритетний вид рослин, занесений до Червоної книги України та інших природоохоронних документів. Серед українців Канади знана як крокус прерій, дим прерій. Офіційна квітка провінції Манітоба.

Цвіте ця багаторічна світлолюбна рослина у квітні-травні, запилюється комахами. Після запилення квітки перетворюються у своєрідні пухнасті кульки, що складаються з багатьох сім’янок, які мають довгі пірчасті стовпчики, листки з'являються після відцвітання рослини.

Чисельність квітки зменшується внаслідок людської діяльності - розорювання степів, терасування схилів, випасання худоби, зривання на букети тощо.

Як писав УНІАН, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику мешкає стадо здичавілих корів. Вони залишилися від родини самоселів, які повернулися до дому після Чорнобильської катастрофи та утримували свійських тварин.

Корів тримали у селі Луб’янка, де найбільше стадо налічувало 7 голів, а у 2016 році, після смерті господарів, тварини залишилися без догляду та почали жити на волі. Зараз у стаді 12 особин - три бики, троє телят і шість корів.

