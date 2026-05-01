Тривожні сигнали республіканцям: опитування показало, що у США не схвалюють війну Трампа

Washington Post з'ясувало, як американці ставляться до військових дій в Ірані.

Серед американців мало хто підтримує війну в Ірані. Приблизно так само американці ставилися до війни в Іраку в 2006 році та війни у В'єтнамі на початку 1970-х років, пише Washington Post, яка провела опитування громадської думки разом з ABC News-Ipsos.

Згідно з опитуванням, 61 відсоток американців вважають, що застосування військової сили проти Ірану було помилкою. І менше 2 з 10 американців назвали дії США в Ірані успішними. Близько 4 з 10 вважають їх безуспішними, а ще 4 з 10 кажуть, що "поки рано говорити про це".

"Результати опитувань вказують на широку непопулярність військових дій і зростаючі економічні наслідки", – йдеться в статті.

Однак підтримка війни серед республіканців залишається високою: 79 відсотків вважають, що це було правильне рішення. Серед незалежних виборців, які схиляються до Республіканської партії, думки розділилися: 52 відсотки вважають це правильним рішенням, а 46 відсотків – помилкою.

Незважаючи на скептицизм щодо війни, американці, як і раніше, з підозрою ставляться до Ірану. Думки щодо укладення мирної угоди прямо зараз розділилися. 48 відсотків вважають за краще "укласти мирну угоду з Іраном, навіть якщо це призведе до погіршення умов для США", тоді як 46 відсотків хочуть "домогтися від Ірану кращих умов, навіть якщо це означатиме відновлення військових дій США проти Ірану".

Політично незалежні виборці готові прийняти мирну угоду, яка буде гіршою для США, у співвідношенні 50 до 39 відсотків, як і 76 відсотків демократів. 79 відсотків республіканців хочуть домогтися вигіднішої угоди, навіть якщо це означає відновлення військових дій проти Ірану.

Видання також з'ясувало думку американців щодо погрози Трампа від 7 квітня про те, що "ціла цивілізація загине сьогодні вночі і ніколи не відродиться", якщо Іран не укладе угоду зі США. 21% опитаних відреагували на це позитивно, а 76% – негативно. Заява розколола республіканців: 57% тих, хто ідентифікує себе як прихильників руху MAGA, відреагували позитивно, а 79% тих, хто не підтримує MAGA, – негативно.

"Історичне порівняння з війнами в Іраку та В'єтнамі, які в кінцевому підсумку стали сприйматися як провали, особливо примітне. Потрібні були роки, щоб війна в Іраку, що почалася в березні 2003 року, досягла того рівня несхвалення, якого війна Трампа досягла всього за два місяці", – пишуть автори, наводячи дані опитувань Gallup. Згідно з цими опитуваннями, в середині 2006 року 59 відсотків американців вважали війну в Іраку помилкою, а аналогічні показники були й щодо війни у В'єтнамі на початку 1970-х років.

Американці також не впевнені, що війна зможе запобігти розробці Іраном ядерної зброї, що було головною метою Трампа на початку війни. 65 відсотків американців не впевнені, що угода про припинення війни запобіжить розробці Іраном ядерної зброї.

Рішення атакувати Іран здивувало деяких американців, які вважають, що воно суперечить обіцянкам Трампа, даним під час передвиборчої кампанії 2024 року, про те, щоб США не вплутувалися в закордонні війни. 22 відсотки американців вважають, що дії Трампа проти Ірану відповідають його передвиборчим позиціям 2024 року, 46 відсотків кажуть, що вони не відповідають, а 30 відсотків не впевнені. Близько половини республіканців вважають, що дії Трампа відповідають його передвиборчим позиціям, тоді як 2 з 10 кажуть, що він був непослідовним, а близько 3 з 10 не впевнені.

Економічні наслідки війни

Все більше американців відчуває наслідки війни. 60 відсотків американців кажуть, що військові дії США збільшили ризик економічного спаду. Більше 4 з 10 кажуть, що ціни на бензин змушують їх менше їздити на автомобілі та скорочувати витрати на домашнє господарство, а більше 3 з 10 кажуть, що змінили плани поїздок або відпусток.

Мало хто з американців очікує поліпшення цін на бензин протягом наступного року – це може стати тривожним сигналом для республіканців, які "сподіваються подолати кризу до проміжних виборів у листопаді". Половина американців вважає, що ціни на бензин погіршаться протягом наступного року, 21 відсоток вважає, що вони покращаться, а 15 відсотків думають, що вони залишаться приблизно на тому ж рівні.

З лютого частка людей, які заявляють про "фінансове відставання", зросла з 17 до 23 відсотків, а частка тих, хто каже, що їхнє становище "погіршилося" порівняно з періодом вступу Трампа на посаду, підскочила з 33 до 40 відсотків.

Кількість людей, які заявили про зниження свого добробуту, зросла на дев'ять пунктів серед білих респондентів без вищої освіти та на 13 пунктів серед незалежних виборців, які схиляються до Республіканської партії, – груп, які підтримали обрання Трампа, але висловлюють неоднозначну оцінку його дій щодо війни.

Американці також побоюються, що дії Трампа могли зробити їх менш захищеними. 61% вважають, що військові дії США в Ірані збільшили ризик тероризму проти американців, що більше, ніж 48%, які говорили про це після вбивства Трампом Касема Сулеймані, високопоставленого іранського генерала, у 2020 році. І 56% кажуть, що дії США збільшують ризик послаблення відносин із союзниками США, оскільки Трамп обрушився з критикою на європейських союзників, які поставили під сумнів стратегію дій проти Ірану, і оскільки союзники з Перської затоки постраждали від заходів у відповідь з боку Ірану.

Зростання цін на бензин у США

Як писав УНІАН, зростання цін на бензин у США відчули найменш захищені верстви населення, оскільки інфляція різко зросла, а зростання заробітної плати сповільнилося. Тому споживчі настрої впали, що може бути передвісником подальших негативних наслідків. Економісти попереджають, що чим довше війна в Ірані блокує критично важливу Ормузьку протоку для нафтових танкерів і вантажних суден, тим більша небезпека різкого погіршення ситуації.

Напруга через війну в Ірані

Нагадаємо, що відносини між СШАта ключовими європейськими державами опинилися на межі розриву через розбіжності з приводу війни в Ірані. За даними ЗМІ, Пентагон розглядає заходи покарання для країн, які не підтримують військові дії США в Ірані. Йдеться про призупинення членства Іспанії в НАТО та перегляд статусу Фолклендських островів як британської території.

