Їх ледь не знищили заради капелюшків: на Одещину прилетіли витончені білі птахи (фото)

У Національний природний парк "Тузлівські лимани" (Одещина) прилетіли зграї малих чепур – колись всіх цих витончених птахів ледь не знищили через розкішне пір’я для жіночих капелюшків. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.

"Настала тиша після гучного шуму війни. На невеличкій протоці між Тузлівськими лиманами на світанку збираються сотні чапель різних видів, серед яких найбільше малих чепур. Мала чепура (Egretta garzetta) – це витончений білий чаплиний птах, який є справжньою окрасою водно-болотних угідь України, зокрема у нацпарку "Тузлівські лимани", - зазначив науковець.

До Одещини ці красиві птахи прилетіли понад тиждень тому невеликими групами. ​За словами дослідника, малі чаплі – соціальні птахи, незабаром вони почнуть гніздування колоніями.

​Основу їх живлення складає дрібна риба, жаби, водні комахи та ракоподібні. Іноді чаплі навіть хапають маленьких вужиків, а зараз вони ловлять атерину, яка мігрує з моря в лимани. На відміну від великої білої чаплі, яка часто нерухомо чекає на здобич, мала чепура поводиться активніше - часто "пробігає" мілководдям, збовтуючи лапами мул, щоб виманити рибу.

"​В період шлюбних ігор у малої чепури на потилиці з'являється хохол з двох довгих білих пір’їн, а на спині – розкішне розсукане пір’я (так звані егретки). У минулому саме через це пір'я вид ледь не винищили заради прикрас для капелюшків, але завдяки вчасному захисту вид поступово відновився", - розповів Русєв.

Нагадаємо, в Одеській області зафіксували рідкісного птаха – червонокнижну жовту чаплю. Жовта чапля – одна з найбільш витончених і загадкових мешканок наших водно-болотних угідь. Вона є перелітним птахом і зимує в Африці, повертаючись до України зазвичай у квітні або на початку травня.

За словами дослідника, цей птах веде потайний спосіб життя, а його зовнішність та звички заслуговують на особливу увагу. Жовту чаплю часто називають "невидимкою" - коли вона нерухомо стоїть у заростях очерету, її вохристо-жовте забарвлення ідеально зливається з сухою рослинністю. Птиця – справжній стратег, вона може годинами стояти нерухомо, чекаючи на здобич, або ж повільно підкрадатися, притиснувши тіло до води.

