Туристам і місцевим жителям було наказано не наближатися до моржихи з міркувань безпеки, проте вони нехтували цим правилом.

У Норвегії приспали моржиху вагою більше ніж півтонни, яка цього літа оселилася у фіорді в столиці країни Осло і набула великої популярності серед місцевих жителів і туристів.

Моржисі вагою близько 600 кг дали ім'я Фрейя на честь скандинавської богині кохання. Раніше її помічали у Великобританії, Швеції, Данії та Нідерландах, а в середині липня вона припливла до берегів Осло і періодично забиралася на прогулянкові катери і човни, щоб там поспати. Через велику вагу моржихи човни часто переверталися, повідомляє Бі-бі-сі.

Фрейя стала настільки популярна, що видання Verdens Gang навіть розмістило на своєму сайті пряму трансляцію про життя моржихи.

До нинішнього моменту влада не планувала втручатися в ситуацію, а ще в кінці липня Управління рибальства Норвегії відзначало хороше самопочуття тварини.

Однак місцевим жителям наказували не підходити до моржихи близько, оскільки вона може злякатися і напасти. Однак люди цього припису не дотримувалися.

Минулого тижня Управління рибальства Норвегії опублікувало фотографію великої групи людей, в тому числі дітей, що стоять на відстані витягнутої руки від тварини, що піддавало всіх - і людей, і моржиху - небезпеці.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, одного разу поліція перекрила місце для купання після того, як моржиха загнала жінку у воду.

У підсумку 14 серпня директор Управління рибальства Франк Бакке-Йенсен заявив, що у зв'язку з "загрозою безпеці людини" тварину приспали.

"В ході спостережень на місці минулого тижня стало ясно, що громадськість проігнорувала поточну рекомендацію триматися на безпечній відстані від моржа. Таким чином, управління дійшло висновку, що ймовірність потенційної шкоди для людей висока, а благополуччя тварини знаходиться під загрозою", - йдеться в заяві Бакке-Йенсена.

Управління рибальства Норвегії опублікувало знімок натовпу людей, що стоять в небезпечній близькості від тварини. Особи приховані з метою дотримання таємниці приватного життя.

Він додав, що влада розглядала й інші варіанти - наприклад, перемістити Фрейю з фіорду, проте відкинула їх з побоювань за благополуччя моржихи в новому середовищі проживання.

Бакке-Йенсен запевнив, що евтаназія тварини була проведена гуманно, а тіло доставлено ветеринарам для подальшого вивчення.

Моржі - вид тварин, що охороняються. Вони зазвичай мешкають на півночі, в Арктиці. Зазвичай на людей вони не нападають, за рідкісними винятками.

Як повідомляв УНІАН, в 2016 році в китайському парку дикої природи морж вбив туриста і доглядача зоопарку. Тоді турист робив селфі з твариною, коли морж атакував його і потягнув під воду. Підоспілого на допомогу доглядача спіткала та ж доля.

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