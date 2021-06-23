Це може стати першим випадком, коли природний об’єкт перейде до переліку пам’яток, що знаходяться у небезпеці.

ЮНЕСКО звинуватила уряд Австралії у недостатньому захисті від руйнування Великого Бар’єрного рифу через зміну клімату.

Про це пише BBC.

В організації вважають, що ключові цілі з покращення якості води виконані не були. Крім того, в ЮНЕСКО виступають за внесення рифу до пам’яток, які знаходяться у небезпеці.

У 1981 році 2300-кілометровий риф отримав звання всесвітньої спадщини. Відколи ЮНЕСКО уперше обговорила новий статус рифу як «у небезпеці», Канберра виділила понад 3 мільярди австралійських доларів на покращення стану пам’ятки.

Однак деякі події протягом останніх п’яти років призвели до масової загибелі коралів. За словами вчених, основна причина – підвищення температури в морі унаслідок глобального потепління, викликаного спалюванням корисних копалин.

У 2019 році управління з рифів Австралії понизило статус рифу з поганого до дуже поганого за 5 років спостережень. Але країна досі не наважується на масштабну боротьбу зі зміною клімату. Австралія – один з найбільших експортерів вугля і газу.

Це може стати першим випадком, коли природний об’єкт перейде до переліку пам’яток, що знаходяться у небезпеці.

Якщо об’єкт перейде до статусу «пам’ятки, що знаходиться у небезпеці». Журналісти зауважують, що це також позначиться на рейтингу самої країни у світі.

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Автор: Яна Ставська