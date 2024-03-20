За словами Кіса Бальде, зростання електронних відходів відбувається швидше, ніж збільшення зусиль з переробки цього сміття.

В Організації Об'єднаних Націй вважають, що світ "програє битву" з електронними відходами. Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що лише за один рік на планеті було викинуто 62 мільйони кілотонн мобільних телефонів і пристроїв, і очікується, що до 2040 року цей показник зросте на третину.

Як відомо, електронні відходи складаються з будь-яких викинутих предметів, які містять електричну вилку або батарею. Вони можуть містити токсичні добавки та небезпечні речовини, такі як ртуть, і становлять небезпеку для навколишнього середовища та здоров’я.

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"Ці товари часто непросто відремонтувати. Вони легко стають відходами, і, отже, глобальне утворення відходів зростає. ... Зростання електронних відходів відбувається швидше, ніж збільшення зусиль з переробки цього електронного сміття. Ми просто програємо битву", — сказав старший науковий спеціаліст програми стійких циклів Навчально-дослідницького інституту ООН Кіс Бальде.

За даними ЗМІ, у 2022 році річний обсяг виробництва електронних відходів у світі становив 62 мільйони кілотонн, що на 82% більше, ніж у 2010 році. При цьому утворення електронних відходів щорічно зростає на 2,6 мільйона кілотонн, тобто до 2030 року воно може досягти 82 мільйонів кілотонн.

"Переважна більшість цих електронних відходів не управляється належним чином. Це може потрапити на сміттєзвалище, наприклад менші предмети, такі як ваш мобільний телефон або зубна щітка, які люди просто викидають у залишкове сміття", - каже Бальде.

Експерти ООН пояснюють це збільшення такими факторами, як високе споживання, відсутність варіантів ремонту, коротший життєвий цикл електроніки та невідповідна інфраструктура для управління електронними відходами.

Бальде зазначив, що навіть предмети, призначені для зменшення споживання енергії, такі як сонячні панелі, сприяли утворенню електронних відходів. За оцінками експерта, у 2022 році було викинуто близько 600 000 кілотонн фотоелектричних панелей.

Останні новини екології

В ООН попередили про "червону тривогу". Згідно зі щорічним звітом, деякі наслідки зміни клімату будуть "катастрофічними для цивілізації", якщо не вжити термінових заходів.

За словами вчених-кліматологів ООН, минулого року глобальні температури "з явним відривом" побили рекорди.

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