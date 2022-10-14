За прогнозами фахівців, до 2030 року в світі на звалище буде відправлятися близько 74 млн тонн електроніки та електротехніки щорічно.

Цього року по всьому світу на звалище відправиться в цілому 5,3 млрд мобільних телефонів.

Такий підрахунок зробили учасники міжнародного форуму відходів електроніки та електроприладів (WEEE), повідомляє Бі-бі-сі.

Прогноз WEEE, розрахований на основі глобальної статистики продажів, наочно демонструє колосальну проблему, яку "електронні відходи" становлять для навколишнього середовища.

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Дослідження показують, що багато хто зберігаэ старі телефони, замість того щоб здати їх на повторну переробку. А значить, цінні метали, що містяться в старих апаратах, наприклад, кобальт в акумуляторах або мідь в електропроводці, для нових телефонів доведеться видобувати знову.

"Більшість людей просто не замислюється про те, що кожен з цих невеликих (здавалося б) предметів має пристойну цінність вже сам по собі. А всі разом - на глобальному рівні - це ще й величезні обсяги", - пояснив генеральний директор WEEE Паскаль Леруа.

На сьогоднішній день по всьому світу налічується в цілому близько 16 млрд мобільників. Притому що в Європі, наприклад, майже кожен третій апарат давно не використовується.

Згідно з прогнозами WEEE, до 2030 року на звалище буде відправлятися близько 74 млн тонн електроніки та електротехніки щорічно - від пральних машин і тостерів до планшетних комп'ютерів і пристроїв глобальної системи позиціонування (GPS).

Навесні професійна асоціація хіміків Британії (RSC) оголосила загальнонаціональну кампанію зі збору електронних відходів, необхідних для виробництва нових гаджетів, пояснивши цю ініціативу тим, що війна в Україні (як і інші міжнародні конфлікти) може істотно порушити ланцюжки поставок цінних металів.

"Ці пристрої являють собою найважливіше джерело сировини, яке після переробки можна повторно використовувати для виробництва нових гаджетів або важкого електрообладнання - наприклад, вітряних електрогенераторів, акумуляторів для електромобілів або сонячних батарей, - сказав глава відділу комунікацій WEEE Магдалена Чаританович. - Іншими словами, всього того, що нам так необхідне для якнайшвидшої відмови від викопного палива і переходу до зеленої енергетики з мінімальним викидом парникових газів".

На сьогоднішній день у світі переробляється лише трохи більше 17% електронних відходів. Наступного року Міжнародний союз електрозв'язку ООН сподівається довести цей показник до 30%.

В організації підкреслюють, що електронне сміття - "найбільш швидко збільшується і найскладніше з точки зору переробки відходів, яке завдає згубного впливу і на здоров'я людини, і на стан навколишнього середовища, оскільки в його складі нерідко містяться шкідливі речовини".

За даними опитувань, проведених організацією Material Focus, тільки британці зібрали у себе в будинках в цілому більше мільйона невикористовуваних, але працюючих електроприладів на загальну суму понад 5,5 млрд фунтів стерлінгів (близько $6,2 млрд). Підраховано також, що на продажу всієї цієї непотрібної техніки середньостатистична Британська сім'я може заробити близько 200 фунтів.

В рамках оголошеної в країні кампанії британцям, зокрема, допомагають знайти найближчі центри утилізації. Однак глава WEEE Паскаль Леруа впевнений, що робити в цьому напрямку можна значно більше.

"Ящики для збору в супермаркетах, збір старих або зламаних пристроїв при доставці нових, збір дрібних електронних приладів в поштових відділеннях - ось лише деякі кроки, які допомагають мотивувати людей здавати старі електроприлади", - упевнений він.

Скорочення електронних відходів

4 жовтня Європарламент прийняв закон про введення універсального зарядного пристрою. Передбачається, що це просте рішення буде щороку скорочувати тисячі тонн електронних відходів, полегшувати повторне використання старої електроніки, покращувати зручність для споживачів, скорочувати непотрібні витрати.

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