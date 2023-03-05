Ухвалене в ООН рішення є глобальним і торкнеться вього світу.

Країни-члени ООН дійшли згоди щодо Угоди про захист Світового океану, переговори про яку йшли більше 10 років. Про це повідомляє BBC.

Нова угода передбачає, що 30% морів потраплять під дію захисних заходів до 2030 року, що дозволить відновити їх екосистему.

Відзначається, що до рішення, яке було прийнято пізно ввечері в суботу, світова спільнота йшла більше десяти років – країни вели дебати про права на вилов риби.

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Востаннє міжнародна угода про захист океану була підписана аж у 1982 році. Прийнята тоді Конвенція ООН з морського права ввела поняття міжнародних вод, де всі країни можуть ловити рибу. В результаті морське життя за межами заповідних територій, які склали всього 1,2% від загальної площі морів, опинилося під загрозою – через надмірний вилову і зміни клімату.

Чим загрожує Україні зміна клімату

В Україні через глобальне потепління може змінитися клімат. Вітчизняні кліматологи вже розробили кілька сценаріїв розвитку подій - всі вони передбачають підвищення середньорічної температури.

У Мінекології підрахували, що найсильніше від змін клімату постраждають Черкаська, Херсонська, Кіровоградська, Полтавська та Вінницька області. У Харківській, Кіровоградській, Львівській, Луганській та Житомирській областях знизиться с/г виробництво.

За словами кліматологів, Україна поступово переходить на зиму європейського типу. Осінь і весна вже скоротилися і тривають в середньому місяць, а снігових зим немає.

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