Завезений у Причорномор’я птах освоївся у нових умовах.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) зафіксовано фазанку, яка п’є солону воду. Відповідне відео у Facebook оприлюднив доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв.

За його інформацією, інтродукований у Причорномор'ї фазан (Phasianus colchicus) є звичайним видом птахів. Під час повномасштабної війни, яку РФ розв’язала проти України, через відсутність полювання цей вид відтворив свою чисельність і доволі часто зараз зустрічається на території заповідника.

Науковець стверджує, що на відео, яке він зробив нещодавно, фазанка п'є солону воду із Тузлівських лиманів.

"Вперше побачив, як фазанка п'є солону воду Тузлівських лиманів з мінералізацією 12 г солі на 1 л", - констатує вчений.

Русєв також розповів, що раніше зафіксував у цих місцях фазанку з вісьмома пташенятами.

На узбережжі Одещини розплодилися зайці: науковець пояснив причину

На Одещині, на узбережжі Чорного моря та заповідних Тузлівських лиманах, значно побільшало зайців через заборону полювання під час війни.

За словами доктора біологічних наук, співробітника Національного природного парку "Тузлівські лимани" Івана Русєва, вони стали частіше зустрічатися під час моніторингу узбережжя. На відео, оприлюдненому науковцем, можна побачити декількох зайців, які, очевидно, потрапили до об’єктива фотопастки. Тварини харчуються неподалік водойми та, судячи з усього, відчувають себе у безпеці.

