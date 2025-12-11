Викладено план адміністрації Трампа з розблокування заморожених російських коштів, що зберігаються в Європі, і повернення Москви "в гру".

Останніми тижнями адміністрація президента США Дональда Трампа передала своїм європейським партнерам серію документів - кожен лише на одну сторінку - у яких викладено бачення відновлення України та повернення Росії у світову економіку.

Ці пропозиції викликали запеклу боротьбу на переговорах між США та їхніми традиційними союзниками в Європі. Результат здатний радикально змінити економічну карту континенту, пише The Wall Street Journal. Як повідомляється, американський план був викладений у додатках до поточних мирних ініціатив, які не є публічними.

Документи містять плани для американських фінансових компаній та інших бізнесів отримати доступ до приблизно 200 мільярдів доларів заморожених російських активів для реалізації проєктів в Україні - серед яких, зокрема, фігурує ідея будівництва величезного дата-центру, який мав би отримувати електроенергію від ЗАЕС.

Інший додаток пропонує ширші контури американського бачення повернення російської економіки "з холоду": ідеться про те, що компанії зі США інвестуватимуть у стратегічні сектори - від видобутку рідкісноземельних металів до буріння нафти в Арктиці - а також допомагатимуть відновленню постачань російської енергії в Західну Європу та решту світу.

Деякі європейські чиновники, які ознайомилися з документами, сказали, що не впевнені, чи слід сприймати частину пропозицій США всерйоз.

Один із них порівняв їх з ідеєю Трампа побудувати курорт "у стилі Рив'єри" в Газі. Інший, говорячи про можливі енергетичні угоди США і Росії, назвав те, що відбувається, економічною версією Ялтинської конференції 1945 року, де переможці Другої світової ділили Європу.

А ось європейські чиновники хочуть використати ті ж заморожені російські кошти, що зберігаються в європейських фінансових установах, щоб надати кредит українському уряду, який відчуває гострий брак грошей, для закупівлі озброєнь і підтримки роботи держави, чиї ресурси стрімко виснажуються.

Крім того, вони побоюються, що американський підхід до врегулювання війни в Україні дасть Росії перепочинок, необхідний для того, щоб оживити економіку і посилити свою військову міць. Нова оцінка західного розвідувального відомства, з якою ознайомилася газета WSJ, стверджує, що формально економіка Росії перебуває у стані рецесії вже шість місяців, а спроби одночасно вести військову економіку і стримувати ціни створюють системні ризики для банківського сектора.

Американські переговорники ж стверджують, що європейський підхід швидко вичерпав би заморожені активи. Вашингтон же має намір залучити топ-менеджерів Волл-стріт і мільярди з приватних інвестиційних фондів, щоб вкласти кошти і багаторазово збільшити обсяг доступних ресурсів.

За словами одного з учасників переговорів, обсяг може зрости до 800 мільярдів доларів під американським управлінням. "Наша логіка проста - ми дійсно розуміємо, як ростуть фінанси", - сказав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що контури мирної угоди для України стають чіткими. Найближчим часом Україна може отримати довгострокову мирну угоду, яка передбачає суверенітет країни, захищений гарантіями безпеки, інтеграцію до ЄС та економічне відновлення.

Що стосується відновлення країни після довгих років повномасштабної війни, Україна провела розмову зі США. На ній з американської сторони були присутні Скотт Бессент, Джаред Кушнер і Ларрі Фінк - гендиректор найбільшої компанією з управління капіталом у світі з більш ніж 10 трильйонами активів в управлінні BlackRock.

