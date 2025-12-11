У ЄС обговорюватимуть кожен пункт бельгійських запитів та шукатимуть шляхи вирішення проблем.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер опиниться на межі ізоляції, якщо зірве план Європейського Союзу з надання Україні репараційного кредиту. Стратегія ЄС, щоб переконати бельгійців підтримати це рішення, проста - попередити, що країну можуть "поставити в один ряд з Угорщиною", пише Politico.

Зазначається, що на саміті 18 грудня головним завданням лідерів Євросоюзу буде переконати Де Вевера. Прем’єр Бельгії блокував спроби об’єднати 210 мільярдів євро кредиту для України, яка зіткнулася з величезною фінансовою дірою.

Де Вевер тривалий час опирається плану фінансування кредиту за рахунок заморожених російських активів, більшість з яких зберігається саме в Бельгії, через побоювання, що країна може залишитися відповідальною за повернення цих коштів. Бельгійський прем’єр вимагає додаткових "подушок безпеки". Дипломати з усього Блоку зараз працюють над стратегіями, щоб залучити його до співпраці.

Майже всі російські активи зберігаються у Euroclear – фінансовому депозитарії в Брюсселі. Де Вевер хоче, щоб ЄС надав додатковий грошовий буфер на додаток до гарантій та заходів безпеки, щоб покрити можливі юридичні суперечки та компенсації – ідею, яку багато урядів не підтримують.

Бельгія надіслала перелік поправок, щоб її не змусили самостійно повертати гроші Москві, якщо санкції знімуть. Де Вевер заявив, що не підтримає "репараційний кредит", якщо його вимоги не буде враховано.

Раніше лідери сподівалися на угоду ще в жовтні, а в грудні її укладання здавалося беззаперечним. Тепер усе виглядає складніше. Дипломати не втратили надії - посли обговорюватимуть кожен пункт бельгійських запитів, визначатимуть ключові проблеми та шукатимуть способи їх вирішення. План – максимально наблизитися до бельгійської позиції.

Але за тиждень до саміту Євросоюз почав посилювати тиск. Якщо Де Вевер продовжить блокувати план, то його можуть поставити в незручне становище. До нього можуть поставитися так само "холодно", як і до Угорщини та її прем’єр-міністра Віктора Орбана через відступ від демократії та відмову підтримувати санкції проти Росії.

Послання для Бельгії просте - якщо не підтримає план, її дипломати, міністри та лідери втратять голос за столом ЄС. Її побажання та позиції щодо бюджету Євросоюзу на 2028–2034 роки опиняться "внизу списку", що створить великі труднощі, особливо під час ключових фінальних переговорів за 18 місяців. За словами обізнаного дипломата, думку бельгійців не питатимуть, а "дзвінки залишатимуться без відповіді".

Але дипломати вважають, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів. Наступного року Україні загрожує дефіцит бюджету в 71,7 млрд євро, і з квітня буде змушена скорочувати державні витрати, якщо кошти не будуть забезпечені. Президент США Дональд Трамп знову дистанціювався від допомоги.

Щоб підкреслити важливість ситуації, посли ЄС проводять три засідання цього тижня щодо пропозиції Комісії з кредиту.

Репараційний кредит для України - останні новини

Україна ризикує залишитися без грошей. Європа має план, який міг би загалом збалансувати український бюджет, забезпечити їй місце за столом переговорів щодо завершення війни і дати Києву кращі можливості виборювати вигідніші умови миру. Проте, як пише The Wall Street Journal, проблема полягає в тому, що країни Євросоюзу не можуть домовитися, як цей план реалізувати.

Країни ЄС планують у пришвидшеному порядку ухвалити рішення про безстрокове блокування до 210 мільярдів євро російських активів у спробі обійти вето прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана ще до саміту європейських лідерів наступного тижня.

