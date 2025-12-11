Після "смерті" зірки вона перетворюється на білого карлика, нейтронну зірку чи чорну діру, але і вони не можуть існувати вічно.

Скільки ще існуватиме Всесвіт - одне з найскладніших питань, на які намагаються відповісти вчені. Нове теоретичне дослідження, здається, проливає трохи світла у цю пітьму, пише Earth.com.

Вчені Радбодського університет Неймеґена (Нідерланди) Гейно Фальке, Міхаель Вондрак та Вальтер ван Суйлеком спробували відповісти на це питання, поєднуючи теорії про гравітацію загальної відносності та поведінку квантових полів на наддовгих часових масштабах. Дослідження припускає, що не лише чорні діри, а й інші надщільні тіла, наприклад, нейтронні зірки та білі карлики – не вічні. За розрахунками дослідників, ці космічні тіла можуть повільно випаровуватися через ефект викривлення простору-часу і зрештою вибухнути.

Відео дня

Максимальний строк життя нейтронних зірок дослідники вирахували як 10^{68} років – число з 68 нулями, у мільярди разів довше за поточний вік Всесвіту (13,8 мільярда років). Білі карлики протримаються ще довше – до 10^{78} років, а надмасивні чорні діри – аж 10^{96} років. Але кінець буде драматичним: коли об'єкт стане нестабільним, він вибухне.

Ці відкриття можуть змінити уявлення про долю найстабільніших космічних об'єктів. Майбутні спостереження, наприклад, телескопами типу James Webb, допоможуть перевірити теорію. Поки що це лише теорія, але вона нагадує: навіть найміцніші космічні гіганти не вічні.

Інші новини космічної науки

Як писав УНІАН, вчені вперше отримали прямий доказ існування темної матерії. Телескоп NASA "Фермі" зафіксував потужне гамма-випромінювання, що має форму, характерну для гало темної матерії навколо Чумацького Шляху. Сигнатуру, яку неможливо легко пояснити іншими астрономічними процесами, тож дослідники припускають, що це зіткнення частинок темної матерії.

Також ми розповідали, що космічний апарат Juno вперше зафіксував яскравий зелений спалах біля північного полюса Юпітера. Науковці поки не можуть однозначно пояснити явище: найпоширеніша версія — удар потужної юпітеріанської блискавки, але можливе й світіння газів у верхніх шарах атмосфери при зіткненні з зарядженими частинками.

