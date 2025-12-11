Трамп: Ми обговорили мирну угоду з лідерами ЄС у 'жорстких формулюваннях'

Наразі ЄС і США узгоджують кроки щодо завершення війни в Україні після напружених переговорів, додав він.

Президент США Дональд Трамп обговорив завершення війни в Україні з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Розмова відбувалася у "досить жорстких формулюваннях", наголосив Трамп під круглого столу, трансляцію якого опублікував Білий дім.

"Ми обговорювали Україну у досить жорстких формулюваннях. І побачимо, що буде. Ми чекаємо на відповіді, перш ніж ми зможемо просунутися вперед", – сказав Трамп журналістам.

Президент США додав, що під час бесіди виникла "невелика суперечка про людей". Він також повідомив, що європейські лідери запропонували провести зустріч щодо врегулювання конфлікту в Європі найближчими днями, і американська сторона планує бути присутньою на переговорах.

Що передувало

Днями у Лондоні на Даунінг-стріт пройшла зустріч лідерів Британії, Франції, Німеччини та України. Однією з головних тем саміту стануть, зокрема, "мирний план" США для України, а також підтримка Києва. Усі сторони переговорів відзначилися скупими похмурими заявами.

Британський журналіст Якуб Крупа вважає, що похмурий тон вступних промов лідерів був вельми показовим. Він упевнений, що цей саміт дасть змогу обговорити нагальні та актуальні проблеми у врегулюванні війни в Україні.

На тлі цих переговорів Трамп різко розкритикував європейських союзників, назвавши їх "слабкими" та заявивши, що Європа "занепадає". Директор з досліджень Європейської ради з міжнародних відносин та експерт з напружених відносин Трампа з континентом Джеремі Шапіро вважає, що це не просто особиста неприязнь, а частина ширшого погляду американського президента на світ.

