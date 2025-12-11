'Він буде наступним': Трамп пригрозив війною президенту однієї з країн

Білий дім розширює антинаркотичну кампанію, ескалація напруженості з Боготою триває.

Президент США Дональд Трамп зробив різку заяву щодо президента Колумбії Густаво Петра, фактично пригрозивши йому у межах своєї регіональної кампанії проти наркоторгівлі. Під час спілкування з журналістами Трамп заявив, що Петро може стати "наступним" об’єктом тиску з боку Вашингтона, пише Politico.

Спочатку він відмахнувся від питання, сказавши, що "не дуже багато думав про" Петра. Але вже за кілька секунд перейшов до прямої погрози:

"Колумбія виробляє багато наркотиків. Тож йому краще порозумнішати, інакше він буде наступним. Він скоро буде наступним. Я сподіваюся, що він слухає, він буде наступним".

Частина ширшої операції США

Заяви Трампа стали найбільш різкою ескалацією його погроз лідеру Колумбії. На початку тижня в інтерв’ю Politico президент США окреслив плани розширити військову операцію проти наркоторгівлі з Венесуели на Мексику та Колумбію.

З вересня США вже здійснили низку ударів по підозрюваних суднах із наркотиками в Карибському морі та Тихому океані, а також наростили військову присутність біля узбережжя Венесуели з метою тиску на Ніколаса Мадуро.

Різке погіршення відносин із Боготою

Напруженість між Вашингтоном і Боготою зросла восени. Адміністрація Трампа:

позбавила Колумбію статусу партнера у контролі над наркотиками,

анулювала візу Петра,

скоротила фінансову допомогу,

назвала президента Колумбії "нелегальним наркоторговцем".

У США не приховують, що хотіли б бачити відставку Петра. Утім, це може статися без американського втручання: термін повноважень колумбійського лідера завершується, а країна готується до президентських виборів у травні.

Посольство Колумбії поки що не прокоментувало заяви Трампа.

Боротьба США з наркотрафіком

Як повідомляв УНІАН, США активно розширюють свою кампанію проти наркотрафіку в Латинській Америці. Вашингтон проводить удари по підозрюваних суднах із наркотиками в Карибському морі та Тихому океані, нарощує військову присутність біля узбережжя Венесуели та оголошує жорсткішу політику щодо країн, які, на думку Білого дому, недостатньо протидіють виробництву й транзиту наркотиків.

Адміністрація Трампа вже переглянула статуси партнерства та допомоги для кількох держав регіону, посилюючи тиск у рамках ширшої боротьби з наркоторгівлею.

Крім того, США оголосили про закриття венесуельського повітряного простору. Білий дім вимагає, щоб венесуельський лідер НІколас Мадуро виїхав з країни.

