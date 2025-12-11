Біткойн опускається все нижче: аналітики озвучили 'критичну межу'

Криптовалбюта опустилася нижче 90 000 доларів.

Біткойн подешевшав, хоча інші ризикові активи зросли в ціні. На криптовалюту вплинуло рішення Федеральної резервної системи США знизити процентні ставки, а також оптимізм щодо економіки країни.

Видання Bloomberg пише, що в четвер, 11 грудня, біткойн впав на 3,2% і ненадовго опустився нижче позначки в 90 000 доларів. Біткойн ослаблений після кількох тижнів розпродажів, що почалися на початку жовтня.

"Наступний значущий рівень для біткоїна - 88 500 доларів, при цьому 85 000 доларів виступають "критичною межею", - зазначив керівник відділу торгівлі деривативами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в FalconX Шон Макналті.

Трейдери стикаються з неоднозначною картиною технічних індикаторів, які стосуються подальшого напрямку ринку.

Хоча біткойн останніми тижнями відновився з "капітуляційного мінімуму" у 80 537 доларів, аналітик IG Australia Тоні Сікамор сказав, що токен наражається на ризик нового падіння нижче зазначеного рівня.

Варто зазначити, що, за інформацією платформи Binance, станом на 10:00 біткойн коштував 90 272,76 долара.

При цьому в Україні криптовалюта коштує 3 798 830,88 гривні.

Курс біткоїна - головні новини

6 жовтня найпопулярніша криптовалюта біткоїн сягнула рекордного рівня у понад 126 000 доларів. Утім уже 10 жовтня ринок криптовалют пережив один із наймасштабніших обвалів через заяву президента США Дональда Трампа щодо введення додаткового мита в розмірі 100% на товари з Китаю та посилення контролю за експортом програмного забезпечення.

У листопаді біткоїн втратив близько 23% своєї вартості, що стало найбільшим місячним падінням з червня 2022 року.

