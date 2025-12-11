Пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку. Постраждалих немає.

У селі Сокільники біля Львова дрон влучив у приватний будинок, ніхто з мешканців не постраждав. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.

За даними правоохоронців, інформація про вибух у приватному будинку надійшла до поліції близько 04:00.

"Ніхто не постраждав. Пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що на місці влучання працюють всі профільні служби. Деталі події встановлюються.

Водночас видання ZAXID.NET зазначає, що, за їхніми попередніми даними, дрон по приватному будинку запустили зловмисники. Тобто не йдеться про ворожий дрон, оскільки в цей час у Львівській області не було оголошено повітряної тривоги. Так, зауважує видання, попередня версія події – замах на вбивство.

За даними джерел Суспільного у правоохоронних органах, ймовірно, у будівлю влучив FPV-дрон.

Пізніше у поліції поінформували про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як зазначили у Львівській обласній прокуратурі, внаслідок вибуху на другому поверсі будівлі в одній із кімнат утворився наскрізний отвір у стелі.

"Зафіксовано пошкодження конструкцій даху споруди та меблів. Характер ушкоджень свідчить про ймовірний контакт із невстановленим вибуховим предметом. На момент події четверо мешканців перебували в інших кімнатах", - розповіли у відомстві.

Вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові

3 грудня у Львові було смертельно поранено військовослужбовця територіального центру комплектування. Чоловік, у якого перевіряли документи, завдав співробітнику ТЦК ножового поранення.

Потерпілого Юрія Бондаренка, який був ветераном АТО, госпіталізували з ушкодженням стегнової артерії. Утім врятувати його не вдалося. Нападника було затримано, його взяли під варту.

