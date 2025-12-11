Собянін повідомив про знищення силами ППО 32 дронів, що летіли на Москву.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про те, що сили ППО збили 32 безпілотника починаючи з вечора середи, 10 грудня, що летіли на Москву. Також в Смоленській області Росії було пошкоджено ТЕЦ, пише Telegram-канал Mash.

Хоча Собянін не повідомив подробиць про наслідки атак, але зауважив, що "на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстренних служб". Про вибухи повідомляли жителі Зеленограда, Раменського, Сергієвого Пасаду.

Через атаку безпілотників на понад 7 годин були закриті на прийом та виліт такі московські аеропорти, як Домодєдово, Шереметьєво, Внуково, а також Жуковський. Скасовані, затримувалися або ж були перенаправлені в інші аеропорти понад 130 рейсів.

В Смоленській області ударні безпілотники уразили Дорогобузьку ТЕЦ. В Telegram-каналі Exilenova+ поділилися, що ця теплоелектроцентраль електричною потужністю близько 90 МВт і тепловою понад 240 Гкал/год. Вона забезпечує енергопостачання промислових об'єктів і житлової інфраструктури регіону.

Також в росЗМІ повідомляли про атаку безпілотників на завод мінеральних добрив "Акрон" у Великому Новгороді. Там виготовляють аміачну селітру, яка є ключовим компонентом вибухових речовин.

Як повідомили в Міноборони РФ, всього в ніч на четвер, 11 грудня, над російськими регіонами було збито 287 українських безпілотників, включно 118 дронів над Брянською областю.

Атаки БпЛА по Росії: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що влада Петропавловська-Камчатського, що в Росії оголосила початок зборів коштів з жителів та компаній для поповнення міського бюджету. Населення на добровільній основі може поповнювати міську скарбницю на будь-яку суму, але тільки безготівково. Вони можуть вказувати, на що слід витратити ці кошти. Очільник Мінфіну Росії Антон Силуанов заявив, що "діра" в місцевих бюджетах російських регіонів у 2025 році може досягти майже 4 млрд доларів.

Також ми писали, що після пошкоджень в результаті атаки дронів 5 грудня в Сизрані в Росії призупинив переробку нафти місцевий завод. Джерела повідомили агентству Reuters, що дрони пошкодили установку первинної переробки нафти CDU-6, яка є основним обладнанням заводу. Зазначається, що в серпні цього року її вже пошкоджували й ремонт тоді тривав два тижні. Поточний же ремонт, згідно з прогнозом, може зайняти місяць.

