Продати долар можна в середньому за курсом 42,10 грн, а євро – 49,00 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 11 грудня, зріс на 17 копійок і складає 42,57 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,10 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 21 копійку і складає 49,60 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,00 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,45 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,35 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,66 грн/євро, а курс продажу – 49,43 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 11 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,28 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 10 копійок.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 49,22 гривні за один євро, тобто гривня втратила 13 копійок.

Фінансовий аналітик і член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин рекомендував скористатися вікном можливостей та купити валюту. За його словами, в ухваленому законі про держбюджет на 2026 рік закладено курс долара 45,7 грн. На думку експерта, курс може бути і більшим тому долар по 42,5 грн зараз купляти вигідно.

