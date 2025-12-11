Основними ризиками у розвідці Данії називають Росію і Китай.

Служба військової розвідки Данії вперше охарактеризувала Сполучені Штати Америки як потенційну загрозу безпеці.

Як пише видання Bloomberg, така риторика свідчить про зміну поглядів Копенгагена на свого союзника на тлі суперечок щодо Гренландії. Зазначається, що Служба військової розвідки Данії є однією з двох ключових розвідувальних служб скандинавської країни.

Там заявили, що США все більше ставлять у пріоритет власні інтереси і "зараз використовують свою економічну та технологічну силу як інструмент влади, в тому числі щодо союзників і партнерів".

У прогнозі розвідки сказано і про зростаючий інтерес Штатів до Гренландії як наслідок посилення суперництва великих держав в Арктиці. Гренландія офіційно є автономною одиницею в складі Королівства Данія.

Раніше президент США Дональд Трамп не раз казав про те, що хотів би "приєднати" Гренландію. Ці заяви спричинили дипломатичну напругу між Копенгагеном і Вашингтоном. Американський лідер також не відкидав варіанту захоплення острова з використанням військової сили.

"Сполучені Штати використовують економічну силу, включаючи погрози високими митами, для нав'язування своєї волі і більше не виключають застосування військової сили, навіть проти союзників", – заявили у розвідувальній службі.

Основними ризиками у розвідці Данії називають Росію і Китай. Зазначається, що загальна загроза, з якою стикається країна, "стала більш серйозною".

Так, невизначеність щодо ролі США як гаранта безпеки Європи збільшить готовність Кремля посилити свої гібридні атаки проти НАТО. Водночас використання Китаєм економічних і військових важелів продовжує ставити під сумнів вплив Заходу, сказано в документі.

"Регіон Балтійського моря є територією, де існує найбільший ризик застосування Росією військової сили проти НАТО", – додали в розвідувальній службі.

США змінили політику щодо Європи

Останнім часом президент США Дональд Трамп доволі різко висловлюється щодо країн Європи та їх лідерів. Нещодавно він назвав Європу "загниваючою" групою країн, очолюваних "слабкими" людьми.

Колишній головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель вважає, що Трамп оголосив ЄС дипломатичну війну. За його словами, європейські лідери повинні перестати вдавати, що Трамп не є супротивником, і відстоювати свій суверенітет.

