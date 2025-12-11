Razer перевипустила першу в історії ігрову мишку (фото)

Мишка зберегла культовий "зміїний" дизайн, отримавши незвичайні основні кнопки, обтягнуті штучною шкірою.

Компанія Razer вирішила відзначити своє 20-річчя перевипуском першої у світі геймерської мишки Boomslang. Фактично вона навіть старіша за саму компанію, оскільки вийшла в 1999 році, коли Razer була дочірньою фірмою kärna LLC.

Новинка зберегла культовий "зміїний" дизайн, отримавши незвичайні основні кнопки, обтягнуті штучною шкірою, обзавелася RGB-підсвічуванням та бездротовою зарядкою через док, пише The Verge.

На борту топовий сенсор Focus Pro 45K Gen-2 з роздільною здатністю 45 000 точок на дюйм і оптичні перемикачі Razer четвертого покоління. Заявлена підтримка бездротової технології HyperPolling з частотою опитування 8000 Гц. У комплекті йде кабель USB-A/USB-C, док-станція для зарядки з магнітним кріпленням і сет скляних ніжок.

Razer Boomslang 20th Anniversary Edition буде випущена обмеженим накладом у 1337 екземплярів. Дата початку продажу і вартість поки не оголошені.

Раніше цього року Razer випустила свою першу вертикальну мишу. Вона орієнтована на "рукостискальне" положення кисті з кутом нахилу 71,7 градуса і великим вирізом під хват великим пальцем.

Водночас в асортименті Logitech з'явилася миша, яка "ніколи не розрядиться". Пояснюється це просто: суперконденсатор усередині пристрою діє як крихітна батарея, яку постійно заряджає килимок Powerplay під ним. А на одній АА-батарейці обіцяють автономність понад 600 годин.

