Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яку ініціювала Україна про зміцнення міжнародного співробітництва та мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи. Документ підтримали 97 країн, але серед тих, хто був проти - Росія, Білорусь та США, повідомляє Укрінформ.

В документі, який був підтриманий більшістю країн, офіційно визнаються тривалі серйозні наслідки аварії, а також наголошується на необхідності підтримки постраждалих громад.

В тексті резолюції висловлено "серйозну стурбованість" через пошкодження нового конфайнменту над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС, що сталося 14 лютого поточного року в результаті атаки російського дрона. Зазначається, що це поставило під загрозу десятиліття міжнародних зусиль із забезпечення безпеки об'єкта.

Також ухвалений документ офіційно закріплює зміну написання назви Чорнобиля англійською мовою. Відтепер в документах ООН використовуватиметься українська транслітерація Chornobyl замість радянської Chernobyl. Це рішення стосується й офіційної назви Міжнародного дня пам'яті, що відзначається 26 квітня.

Генасамблея ООН постановила провести спеціальне засідання 24 квітня 2026 року, що буде присвячене 40-й річниці трагедії, та закликала світ допомогти Україні у відновленні пошкодженої інфраструктури АЕС.

Як пише "Українська правда", представниця делегації США пояснила своє рішення голосувати "проти" не відмовою від підтримки ядерної безпеки України, а ідеологічними розбіжностями з формулюваннями ООН.

Водночас, вона додала, що Вашингтон продовжує підтримувати міжнародні стандарти ядерної безпеки та зусилля із запобігання інцидентам на українських атомних об'єктах в умовах війни.

Також Білорусь намагалася просунути альтернативний документ, на що відреагував постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Він нагадав, що Мінськ втратив моральне право на такі ініціативи, оскільки надав свою територію для російського вторгнення в Україну у 2022 році, що призвело до того, що російські окупанти захопили ЧАЕС.

"Дія держави, яка дозволяє використовувати свою територію іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави, кваліфікується як акт агресії", - заявив Мельник.

Міністерство закорднонних справ України привітало прийняття Генасамблеєю ООН резолюції України.

В повідомленні вказано, що це важливий крок у напрямку пом'якшення наслідків Чорнобильської катастрофи, визнання зростаючих загроз глобальній ядерній безпеці, що виникають внаслідок безвідповідальних дій держави-агресора. Також рішення є значним внеском у відновлення історичної правди і справедливості.

"Проект резолюції чітко підкреслює, що Чорнобильська АЕС належить Україні, та встановлює правильну українську транслітерацію всього Чорнобильського досьє в Організації Об'єднаних Націй", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що член Громадської ради при Державному агентстві з питань управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко заявив, що наразі небезпеки витоку радіації на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) після російського удару немає. Ємельяненко пояснив, що саркофаг, який стоїть з моменту аварії під цією аркою, не постраждав. Він додав, що новий конфайнмент мав зберігати розвал реактора, а під ним мали демонтувати старий саркофаг, але роботи ще не були проведені. Саме тому, за його словами, небезпеки виходу радіації наразі немає.

Також ми писали, що заступник технічного директора з інфраструктури ДСП ЧАЕС Сергій Кондратенко розповів, що відновлення пошкодженої в результаті атаки Росії захисної оболонки над четвертим енергоблоком ЧАЕС триватиме до кінця 2026 року. Україна уклала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), яка передбачає, що міжнародні партнери профінансують відновлення захисної оболонки Нового безпечного конфайнмента. До роботи будуть залучені фахівці з консорціуму Novarka, який проектував і будував арку конфайнмента.

