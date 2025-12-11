Польща обурена через виключення з мирних переговорів щодо України

Варшава бореться за місце за столом переговорів на тлі напруження в НАТО.

Польща опинилася на дипломатичному узбіччі, коли лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та України зібралися в Лондоні для узгодження позицій щодо мирної угоди в Україні - Варшави серед запрошених не було. Це стало другим пропуском для Польщі за останні місяці після саміту в Женеві 23 листопада, пише Politico.

"Відсутність Польщі в Лондоні – це ще один приклад некомпетентності Дональда Туска", - заявив сенатор від партії "Право і справедливість" Марек Пек, критикуючи прем’єра.

Польща, яка приймає понад мільйон українських біженців та виступає ключовим постачальником для Києва, обурена тим, що її роль у НАТО та внесок у безпеку Європи не відображено у дипломатичних процесах.

"Американці нас не хочуть, європейські лідери нас не хочуть, Київ нас не хоче - то хто ж нас хоче? Відбувається щось неприємне, і нам слід перестати вдавати, що це не так" - сказав колишній прем’єр Лешек Міллер.

Уряд намагається пом’якшити критику. Речник Адам Шлапка наголосив, що Польща "залишається повністю залученою", а міністр закордонних справ Радослав Сікорський брав участь у телефонній розмові з Зеленським та британським прем’єром Кіром Стармером.

Водночас польська зовнішня політика розділилася: прем’єр Туск координує позицію з європейськими союзниками, тоді як президент Кароль Навроцький зміцнює контакти з адміністрацією Трампа. Старший радник Навроцького Яцек Сариуш-Вольський зазначив: "Трамп ніколи не зустрінеться з Туском. Він зустрінеться з президентом. Завдяки йому Польща все ще має канал зв’язку з Вашингтоном".

Колишній президент Броніслав Коморовський вважає, що виключення Польщі відображає реалії геополітики:

"Лондон об’єднав три найсильніші європейські країни. Польща просто слабша".

Німецький міністр Мерц, втім, запевняє: "Моя позиція щодо Польщі дуже чітка: ми нічого не робимо без тісної координації з Польщею".

Європа активізується на тлі мирних переговорів

Як повідомляв УНІАН, днями у Лондоні на Даунінг-стріт пройшла зустріч лідерів Британії, Франції, Німеччини та України. Однією з головних тем саміту стануть, зокрема, "мирний план" США для України, а також підтримка Києва.

У своїй вступній промові прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що необхідно забезпечити справедливий і міцний мир в Україні. У відповідь президент України Володимир Зеленський підкреслив, що це "важливий момент для обговорення всіх делікатних питань".

Британський журналіст Якуб Крупа вважає, що похмурий тон вступних промов лідерів був вельми показовим. Він упевнений, що цей саміт дасть змогу обговорити нагальні та актуальні проблеми у врегулюванні війни в Україні.

