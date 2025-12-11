Через теплу зиму сонечка не надто заглиблюються в укриття.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували, як зимують сонечка у лісі – зміни клімату порушують звичні ритми жуків.

За словами науковців, ці яскраві жуки здатні передчувати силу прийдешніх холодів. Чим суворішою має бути зима, тим ретельніше вони шукають надійні, закриті й теплі схованки, де можна перечекати негоду.

"Проте цього року все інакше. Побачивши, як сонечка згрупувалися під товстою корою велетенської сухої сосни, навіть важко сказати, чи це ознака особливої холоднечі, чи навпаки – брак справді надійних зимових укриттів у тепліший, ніж завжди, грудень", - кажуть дослідники.

За їхніми словами, у лісі й досі можна натрапити на цих жуків: одні вмостилися під тонкою корою мертвого дерева, інші – просто в дрібних тріщинах.

Вчені наголошують, що зміни клімату порушують звичні ритми жуків, і сонечка, як і багато інших дрібних мешканців лісу, змушені пристосовуватися до нових умов, інколи – не надто безпечних.

"Та попри все, вони тримаються разом і це їхній найдієвіший захист", - констатують дослідники.

Що відомо про сонечок

Сонечко (кокцінеліди, божа корівка, козулька або бедрик) — відносно невелика родина ряду твердокрилих, яка налічує 5200 видів. Сонечка належать до комах із повним перетворенням і у життєвому циклі проходять стадії яйця, личинки, лялечки та імаго. Цікаво, що личинка сонечка їсть більше, ніж доросла особина.

Зазвичай ці комахи живуть від декількох місяців, до року, в залежності від обсягу їжі. Набагато рідше зустрічаються особини віком до 2 років.

Сонечка — це хижаки. Жуки і личинки живляться попелицями, листоблошками, щитівками і кліщами. Зимують в лісосмугах, тріщинах кори дерев.

Сонечко цінується за свою корисність і вважається символом удачі, тому в багатьох культурах убивство цієї комахи заборонено. В Європі ця комаха — поширений мотив на поштових марках і листівках з побажаннями щастя.

В районі Чорнобиля зафіксували всеїдну тварину

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували всеїдного єнотоподібного собаку. Ця тварина належить до видів із надзвичайно гнучкою харчовою поведінкою – споживає все, що їй доступне в конкретний момент. У раціоні – дрібні гризуни, птахи та їхні яйця, комахи, риба, ягоди, плоди й навіть злаки. Та важливою складовою живлення єнотів є й падаль, що дозволяє їм пережити періоди, коли інша їжа менш доступна.

