Розкрадали гроші на закупівлі броні: НАБУ і СБУ викрили керівників оборонного заводу

Бронетехніка мала невідкладно стати "в стрій" та вирушити із заводських цехів прямо в зону бойових дій.

Правоохоронці викрили керівництво оборонного заводу, яке розкрадало державні кошти на закупівлях броні для танків ЗСУ.

Як повідомляє Служба безпеки України, СБУ та НАБУ ліквідували масштабну схему привласнення оборонних коштів, яка діяла у двох регіонах України. Згідно з матеріалами справи, фігуранти розікрали 102 млн бюджетних гривень на виробництві динамічного захисту для танків.

За результатами комплексних заходів у Запоріжжі та на Дніпропетровщині викрито організаторів оборудки: комерційного директора держпідприємства, його ексочільника та власника компанії-підрядника.

Зокрема встановлено, що у квітні 2022 року завод уклав контракт з Міноборони України на термінову закупівлю комплексів динамічного захисту для вітчизняних танків. Споряджена бронетехніка мала невідкладно стати "в стрій" та вирушити із заводських цехів прямо в зону бойових дій на різних напрямках фронту.

"Втім, замість негайного виконання оборонного замовлення, головний фігурант, який тоді очолював підприємство-виробника, організував розкрадання бюджетних коштів. Для реалізації оборудки він залучив комерційного директора заводу та засновника підрядної компанії, з якою підписав договір на придбання комплектуючих для бронезахисту за цінами втричі вищими за ринкові", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, отриману "різницю" ділки вивели у тінь через мережу підконтрольних фірм для подальшого розподілу між учасниками злочинної схеми. Наразі експертизи підтвердили факти завдання збитків державному бюджету в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів виявлено документацію та комп’ютерну техніку, яку використовували у незаконних діях.

Трьом організаторам злочину повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ ⁠ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ⁠ ⁠ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом); ⁠ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Наразі ексочільник оборонного заводу перебуває під вартою у межах раніше розпочатого розслідування за фактами виробництва бракованих мінометних снарядів - слідчі СБУ затримали його наприкінці квітня цього року.

Питання запобіжного заходу щодо інших фігурантів вирішується. Йдеться, що комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як уточнили у НАБУ, під час активної фази російського наступу Міністерство оборони уклало контракт із державним підприємством на термінову закупівлю динамічного захисту для танків. Тодішній генеральний директор заводу, комерційній директор держпідприємства та директора приватного товариства уклали договір, за яким елементи динамічного захисту (кришки та кювети) купувалось за майже втричі завищеними цінами.

"Щоб приховати злочин, директор товариства оформлював закупівлю продукції через фіктивні компанії. Отриману "маржу" переводили на підконтрольні рахунки для подальшої легалізації", - розповіли детективи бюро.

Схеми на закупівлях для ЗСУ

Як писав УНІАН, на Дніпропетровщині затримали керівників оборонного заводу та двох спільників, які постачали на фронт для ЗСУ браковані мінометні снаряди. Йшлося, що затримано гендиректора підприємства та його першого заступника, які поставили до ЗСУ партію непридатних до застосування боєприпасів. Крім очільників держпідприємства затримали екскерівника одного з військових представництв Міноборони та очільника групи контролю відповідного підрозділу. За даними слідства, на фронт потрапило 120 тис. бракованих пострілів, що давали осічку.

